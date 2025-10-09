Un joven delincuente de 18 años, con varios antecedentes por robos, fue detenido en las últimas horas por personal de la Brigada de Investigaciones Norte, tras ser identificado como el autor de un robo en una vivienda del departamento Chimbas.

El hecho se remonta a fines de agosto, cuando el propietario de una casa denunció en la Comisaría 17º la sustracción de varios elementos de su domicilio, entre ellos una hidrolavadora, luego de que el ladrón escalara una pared medianera para ingresar al lugar.

Las cámaras de seguridad del inmueble fueron clave para el avance de la causa: las imágenes captaron el momento en que el sospechoso cometía el robo, lo que permitió a los investigadores identificarlo rápidamente como Sebastián Alejandro Páez García, un joven conocido en el ambiente delictivo por su participación en delitos contra la propiedad.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Miguel Gay, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, ordenó el allanamiento del domicilio del sospechoso y su detención inmediata.

Páez García quedó detenido y vinculado al legajo judicial correspondiente. En las próximas horas será sometido a la audiencia de formalización, donde la Justicia definirá las medidas que pesarán sobre él.