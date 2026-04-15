Cecilia Insinga se hartó y confesó la verdad de su renuncia a TN y El Trece

Cecilia Insinga decidió dar un paso al costado de TN y El Trece luego de quince años de labor ininterrumpida. La comunicadora se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales explicando que "tengo muchos mensajes, muchos, muchos, muchos de ustedes preguntándome si voy a volver al canal o no".

Actualmente en receso aclaró que "todavía sigo de vacaciones y creo que voy a seguir por un tiempo más porque, como les dije, tengo muchas vacaciones en el canal y mientras estamos hablando para ver cómo sigue mi futuro laboral".

Sobre el peso de la decisión afirmó que "obviamente son 15 años, no es fácil dejar un lugar después de tanto, menos un lugar donde fuiste muy, pero muy feliz porque la realidad es que yo fui muy feliz". No obstante reconoció que "pero bueno, siento que no tuve el lugar que yo querría tener y que tengo ganas de nuevos desafíos".

La periodista fue tajante sobre su posible retorno manifestando que "no creo que vuelva, no creo". Atribuyó este cambio a una etapa de madurez personal pues "pero bueno, es así la vida, la situación, hay momentos en que uno se da cuenta que ya está grande, eso es lo que me pasa a mí, cumplí 42 años y si no lo hago ahora, ¿cuándo si no?".

Recordando consejos familiares compartió que "mi papá tiene una frase que es el que no arriesga no gana, y yo siempre no arriesgué porque estaba tranquila, cómoda, segura y feliz y creo que a los 42 años es momento de arriesgar porque si no lo hago ahora...". Por ello consideró que "sentí que era el momento de empezar estas negociaciones y esta charla con el canal para cerrar un ciclo que, insisto, fue y es hermoso, me hizo muy feliz y me hizo crecer un montón, me abrió un montón de puertas". Bajo esa premisa sostuvo que "a veces para que se puedan abrir otras puertas más grandes hay que saber decir adiós a tiempo".

Respecto a su salida definitiva del aire mencionó que "tal vez sí me hubiera gustado despedirme del aire, no sé, por ahí se va a dar o no, no lo sé". Sin embargo se mostró entusiasmada puesto que "tengo ganas de saltar al vacío y de ver qué pasa, de saltar y ver qué cosas nuevas puede haber para mí en esta profesión".

Por otra parte negó conflictos internos asegurando que "desmiento la versión de Ángel de Brito que dice que pegué un portazo". Detalló que "yo no me fui mal, al contrario, lo charlé con Ricardo Ravanelli (el Gerente de Noticias de Artear)". En dicha instancia sostuvo que "tuve una hermosa charla con él, donde los dos coincidimos en que yo tenía posibilidades de mayor crecimiento, pero que no estaban las condiciones para que esté en el canal".

Insinga reconoció el cansancio de su rol habitual al decir que "fue un ciclo cumplido, estaba muy agotada de la tarea de periodística móvil". Ella sentía que "es la oportunidad de un crecimiento, así que cierro una persiana de un trabajo de 15 años donde fui muy feliz para buscar nuevos proyectos". El contexto personal favoreció la transición ya que "esto me cuadra perfecto porque justo tenía programas de vacaciones".

Al respecto relató que "mis papás cumplen 50 años de casados, en realidad 50 años de estar juntos, entre novios y casados, entonces nos invitaron a hacer el viaje de su luna de miel, a toda mi familia, con lo cual nos vamos tres semanas a hacer su luna de miel como símbolo familiar del amor".

Concluyó que "la decisión de irme del canal la venía masticando y medio que me cerró perfecto entre, che, me voy a un viaje soñado en familia, no quiero estar más pensando en el trabajo, y a veces hay que saber decir adiós a tiempo para reconectar con nuevas energías" y que "me voy agradecida de la oportunidad que me dio Canal 13 y dejo la puerta abierta, voy a seguir trabajando en el medio, obviamente que espero propuestas".