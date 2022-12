Cefferino tendrá su salón de venta en pastelería

Desde marzo del año próximo la pastelería de Cefferino tendrá su propio salón de ventas. Así, los cultores de la torta Opera, la tarta de frutos secos y muchas exquisiteces más se podrán adquirir en la “versión completa” de toda la línea de pastelería que hoy se vende en el café solo en porciones. El lugar funcionará en las inmediaciones, en Paraná 43 (oeste) y promete ser un espacio que va a sorprender.

“Es un paso más que buscamos para nuestros productos que tienen sus seguidores pero que hoy solo pueden consumirse como parte de la pastelería del café y adquirirse en porciones” adelantó Ángela Martinis, propietaria de Cefferino.

Ubicado en Ignacio de la Roza y Hermógenes Ruiz, Cefferino se posicionó entre el público sanjuanino precisamente a través de su pastelería con opciones novedosas.

La historia detrás de este café es muy particular, porque surge de un viaje a Francia que no fue pero que dio lugar a un emprendimiento que ya se convirtió en un clásico. “En el año 2019 iba a viajar a Francia a especializarme en pastelería y cumplir una pasantía que por esas cosas de la vida finalmente no se concretó pero que luego fue el puntapié para dar inicio al proyecto”, contó Ángela.

Perteneciente a una familia vinculada desde hace más de veinte años al rubro gastronómico y posterior estudiante, luego, de pastelería a nivel profesional, todo parecía indicar que el destino daría lugar a que Ángela generara su propio espacio para sus dotes con el mundo dulce.

El café abrió sus puertas a mediados de 2021 y la impronta que esta joven de 23 años quiso dar a sus productos, fue salir del clásico lemon pie o la chocotorta, para ofrecer creaciones que innovan desde los sabores. “Tenemos cerca de 20 opciones en nuestra carta y cada ocho meses buscamos innovar con productos novedosos o nuevas técnicas gastronómicas, la idea es salir permanente de la zona de confort”, explicó la joven..

Hoy en el café puede consumirse cafetería básica y especial. También algunas picaditas y ensaladas para un almuerzo chiquito, además de variedad de jugos y batidos.

El nombre también fue un honor a su legado gastronómico. Cuando ya era el momento de abrir el café el lugar no tenía nombre. Luis Campillay, su abuelo y quien la acompañó mucho en este proceso, quería ponerle Ceferino en honor a su abuelo. Angela aún no se había decidido, pero ya era momento de hacer la cartelería que iba a identificar su local y así nació Cefferino, “con dos efes para darle mi toque personal pero de alguna forma también reconocer el legado familiar”, cerró la joven.

Direccionario

Las novedades de Cefferino se publican en Instagram @cefferino.sj

El café abre todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 22 horas y los domingos de 9 a 22 horas.

El Dato

En Cefferino pueden adquirirse galletas desde $300 a la porción de pastelería de preferencia a $1000