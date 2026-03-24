Este fin de semana extendido, debido al feriado puente y al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad a 50 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, fue aprovechado como una instancia de actividades turísticas en el interior del país.

Entre los movimientos de personas por diferentes ciudades y el nivel de operaciones comerciales efectuadas en cuatro jornadas, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elaboró un balance de la actividad comercial y turística al respecto.

De acuerdo al análisis, se constató que en este período de cuatro días consecutivos los turistas argentinos eligieron destinos cercanos -en parte por el encarecimiento del combustible- pero también, porque el lunes fue día no laborable (no feriado). Si bien hubo argentinos que eligieron viajar a países vecinos, “sorprendió” (dice el informe) la cantidad de turistas internacionales circulando en muchas ciudades.

Para llegar a estas conclusiones, CAME señaló que este fin de semana extendido, el segundo del 2026, resultó “muy tranquilo”, donde la actividad turística se resumió en lo que se conoce como “escapada corta y de cercanía”. Esto supone que se priorizó esta vez en cuidar el nivel de gastos extra.

Por lo tanto, la institución constató que viajaron unos 1.012.000 turistas por el país y ese movimiento dejó un impacto económico directo de $ 231.084 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas.

Este dato fue comparado al mismo período del año anterior, teniendo en cuenta que fue un fin de semana de tres días. De acuerdo a esta lectura, este año creció un 48,8% la cantidad de viajeros. En cuanto al gasto promedio diario fue de $103.793, un 7% menor al gasto del feriado de Carnaval de febrero último.

Según CAME, se explica a partir de que los turistas eligieron destinos más cercanos y también porque entre los gastos recreativos no existió la oferta del Carnaval. En cambio, prevalecieron actividades culturales por el 24 de marzo, casi todas de acceso gratuito. También fue un 1,6% menor al feriado del año pasado, comparado a precios reales.

Otro indicador que pondera CAME es la estancia promedio, donde el resultado fue corta para un fin de semana de cuatro días, de sólo 2,2 noches. Esto reflejó tanto la elección de destinos cercanos como la fragmentación de los viajes y las restricciones laborales del lunes.

En el promedio, entre 2025 y 2026, esta vez viajaron más personas. Posiblemente el mismo turista viajó dos veces, un viaje más extenso (dos noches) y luego uno más corto (lunes o martes).

Otros factores que se tuvieron en cuenta fue el climático. Las condiciones meteorológicas fueron inestables, que de un momento a tener días soleados y temperaturas agradables, se pasaban repentinamente a días lluviosos y de intensos vientos.

El análisis que hace CAME, reside en el movimiento turístico caracterizado por una “fuerte dispersión territorial”. En las ciudades mantuvieron un buen nivel de circulación, especialmente en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas, mientras que los destinos tradicionales de descanso mostraron un ritmo más moderado.

En términos cualitativos, dijo el informe, se consolidó un perfil de “viaje austero”, donde primaron las experiencias antes que el consumo intensivo. Aun así, la presencia de turistas internacionales en varios destinos aportó dinamismo en centros urbanos y polos turísticos consolidados, en un contexto donde el turismo interno sigue adaptándose a nuevas condiciones económicas y de calendario.

Lugares preferidos

Entre los destinos más elegidos, el informe de CAME, destacó un fuerte número por la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ushuaia, junto con localidades de la provincia de Buenos Aires como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil. También tuvieron buen nivel de actividad destinos de la Patagonia y del norte argentino, con una demanda distribuida y sin grandes concentraciones.

En lo que va del año hubo dos fines de semanas largo en los que viajaron 4.022.000 turistas y gastaron $ 1.238.877 millones.

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales.

¿Cómo fue el movimiento interno local?

Al discriminar por ciudad y por región, el caso del movimiento turístico en San Juan, lo llamativo fue la agenda de eventos deportivos nacionales. Las competencias relevantes traccionaron la demanda y la circulación de personas de distintas ciudades del país hacia la provincia.

En el caso local, la estrategia provincial fue la de posicionarse como sede de competencias nacionales e internacionales y eso reflejó altos niveles de ocupación, con picos que superaron el 80% en departamentos del interior. El flujo no se concentró únicamente en la capital. En Calingasta y en Iglesia se registró una fuerte afluencia de visitantes, especialmente vinculada a eventos como el certamen de kitesurf en el Dique Cuesta del Viento, reconocido a nivel internacional para la práctica de este deporte.

Dichas propuestas consolidaron a la provincia como un destino atractivo para el turismo deportivo y de naturaleza. En el Gran San Juan la actividad estuvo marcada por competencias acuáticas, como los campeonatos argentinos máster de natación, tanto en pileta como en aguas abiertas, y el Torneo Triásico de Waterpolo en el Dique Punta Negra. Estos eventos convocaron a cientos de atletas de todo el país, generando un impacto positivo en la ocupación y el consumo turístico.

Otros relevamientos

Por su parte, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan informó acerca de las operaciones efectuadas en el Gran San Juan durante el fin de semana extendido.

El monitoreo de esta entidad que preside Marcelo Quiroga ha reportado una dinámica de "menor a mayor" en la afluencia de público a los comercios que son parte.

“Si bien la mañana registró un movimiento moderado, la tarde evidenció un repunte significativo, con una notable presencia de sanjuaninos y visitantes que aprovecharon las últimas horas del día para realizar compras y disfrutar de las ofertas gastronómicas en las peatonales. La atención de los locales que decidieron abrir sus puertas fue normal”, es lo que informó esta cámara empresarial.

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales