De cara a las elecciones del próximo año, el Bloque Bloquista presentó el Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO), una propuesta de reforma del Código Electoral de la provincia de San Juan que contempla la eliminación del SIPAD y que apunta a modificar aspectos centrales con el objetivo de ordenar la competencia política, modernizar el proceso de votación y mejorar la calidad institucional.

La iniciativa llega en un momento clave: durante este primer semestre, la Cámara de Diputados será la encargada de debatir y definir el nuevo sistema electoral con el que los sanjuaninos elegirán gobernador, diputados proporcionales, departamentales, intendentes y concejales en los próximos comicios.

Uno de los puntos principales del proyecto es la eliminación del SIPAD, un régimen que, según los fundamentos de la propuesta, generó en elecciones anteriores una proliferación excesiva de candidaturas y una fuerte fragmentación de la oferta electoral.

En su reemplazo, se plantea la creación del Régimen Electoral de Competencia Ordenada (RECO), que establece límites claros dentro de cada espacio político, en el que cada partido o frente podrá presentar un solo candidato a gobernador, hasta tres candidatos a intendente por municipio y un máximo de tres listas de concejales. A esto se suma que cada agrupación podrá llevar una sola lista de diputados proporcionales y hasta tres candidatos a diputado departamental.

Además, uno de los aspectos más relevantes del nuevo esquema es que los votos se acumularán por frente o agrupación política, lo que fortalece el resultado general de cada espacio en la elección.

Otro eje central de la reforma es la incorporación de la Boleta Única de Papel, que reemplazaría al sistema tradicional de boletas partidarias. Según la iniciativa, este cambio permitiría mejorar la transparencia del proceso electoral, garantizar igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas, simplificar la experiencia del votante y reducir problemas como el faltante de boletas en el cuarto oscuro (modelo de boleta única).

La propuesta también introduce la obligatoriedad de al menos un debate público entre los candidatos a gobernador antes de la elección. Este debate sería organizado por el Tribunal Electoral y transmitido de manera abierta, con sanciones económicas previstas para aquellos candidatos que no participen sin justificación.

En términos generales, la reforma busca avanzar hacia un sistema electoral más ordenado, transparente y comprensible para la ciudadanía, al tiempo que promueve una mayor calidad del debate democrático en la provincia.

Ahora, el foco estará puesto en el tratamiento legislativo: será la Cámara de Diputados la que deberá dirimir en los próximos meses si estos cambios se convierten en ley y definen el modo en que los sanjuaninos votarán en la próxima elección a gobernador.

DATO

Si bien el Bloquismo era uno espacios de los que propiciaba la incorporación de la segunda vuelta o balotaje en San Juan para darle más volumen al ganador, en este proyecto que impulsa el partido de la estrella no está incorporado.