Desde que anunció el fin de su relación con Darío Cvitanich, Chechu Bonelli se ha encontrado en el ojo de la tormenta mediática. La separación se produjo después de 14 años de matrimonio. Aunque inicialmente se creyó que la ruptura había sido en buenos términos, los rumores sobre la existencia de terceros en discordia no tardaron en circular.

El ex futbolista se encargó de desmentir que hubiese infidelidad al blanquear su vínculo con Ivana Figueiras, pero la polémica sobre la ruptura resurgió inmediatamente.

Ivana Figueiras, en diálogo con Intrusos, se vio obligada a aclarar que su romance con Cvitanich no se inició mientras él aún estaba en pareja con Bonelli. Figueiras se mostró "tranquila" con su postura, a pesar de que "siempre molesta que te ubiquen como la tercera en discordia", ya que "sabes cómo son las cosas".

Ahora, la modelo y periodista Chechu Bonelli ha generado aún más especulaciones tras realizar un posteo en su cuenta de Instagram. Junto a una serie de imágenes suyas, la periodista compartió una reflexión que rápidamente desató especulaciones sobre si estaba dirigida a su ex pareja y el fin de su matrimonio:

"Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose".