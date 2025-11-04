Chechu Bonelli se abrió en profundidad sobre el proceso que atravesó tras su separación de Darío Cvitanich, el exfutbolista con quien estuvo en pareja durante más de una década y con quien tiene dos hijas. En una emotiva entrevista, la modelo y conductora reveló que, en medio del dolor y la tristeza, encontró un refugio inesperado que la ayudó a salir adelante: la práctica de yoga.

"El momento de la separación fue durísimo. Sentía que el mundo se me caía, y encontrar un lugar donde pudiera desconectar de todo y concentrarme solo en mi respiración fue mi salvación", confesó Bonelli. La rutina del yoga, más allá del ejercicio físico, se transformó para ella en una terapia fundamental. "Me ayudó a estar menos triste, a calmar la ansiedad y a procesar todo lo que me estaba pasando sin sentirme culpable por el dolor", explicó.

Según detalló Bonelli, esta práctica no solo le brindó paz mental, sino que también la conectó con una nueva comunidad de personas. "En el estudio encontré gente que estaba pasando por situaciones parecidas o que simplemente me transmitía buena energía. Eso fue clave", agregó.