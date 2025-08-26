El diputado nacional por San Juan que es parte del bloque peronista, Jorge “Coki” Chica, alzó la voz para defender a Cristian Andino ante las críticas que internamente le hacen desde el PJ. En una entrevista radial, Chica no solo respaldó la figura de Andino, sino que también salió al cruce del “peronómetro”, un término que usa para referirse a quienes miden la lealtad partidaria y cuestionan la pertenencia de los dirigentes. El funcionario, además, extendió sus elogios a los otros candidatos titulares de la boleta de Fuerza San Juan.

Con un discurso vehemente, Chica se posicionó en un debate que cobró fuerza en el PJ de San Juan ante la supuesta "pureza peronista" de algunos de sus dirigentes. El diputado nacional expresó su admiración por Cristian Andino, a quien consideró un representante valioso del espacio. "Me encantan los representantes, me encanta Andino, tuvo una gestión siempre muy clara", sostuvo el funcionario, destacando el trabajo que tuvo en sus gestiones como intendente y también en OSSE. Además, Chica enmarcó la figura de Andino como parte del "trasvasamiento generacional" que el peronismo busca impulsar, señalando que representa los valores del espacio. "Es parte del Frente, representa nuestro espacio por su forma de pensar", agregó en programa Data Fina del periodista Fernando Ortiz en Radio Colón.

“Coki” Chica se refirió a las críticas que Andino ha recibido en el seno del peronismo por no ser considerado un "verdadero peronista". "Lo impugnan, digamos, está impugnado por no ser peronista", afirmó Chica, en lo que pareció una alusión a las resistencias internas que han enfrentado figuras jóvenes y renovadoras en el partido. Chica relató que él mismo ha sido objeto de críticas por su postulación como diputado, y que esto es una constante en el peronismo. "Siempre en el interior del peronismo pasa, yo recibo muchas críticas, ¿por qué va Chica de diputado?", reconoció.

Sin embargo, el diputado nacional desestimó estas críticas y afirmó que lo que realmente importa es el trabajo y la preparación. En lo que pareció una defensa de su propio camino, Chica mencionó que está estudiando abogacía y licenciatura en Relaciones Internacionales, demostrando su compromiso con la formación para los cargos de responsabilidad. En ese marco, volvió a enfatizar que "nadie puede desconocer" que Andino es parte del "seno" del peronismo, y subrayó que no hace falta usar "peronómetro" para medir la lealtad.

Chica no se detuvo en Andino y aprovechó la ocasión para elogiar a otros dos referentes peronistas que han sido cuestionados en su momento: Romina Rosas y Fabián Gramajo. En el caso de la intendenta de Caucete, Chica la calificó como una de las "grandes referentes mujeres" del espacio. Destacó su gestión, su militancia "desde abajo". Además, dijo que “Fabián Gramajo transformó Chimbas”, en una declaración contundente que resalta el trabajo que se hizo en la comuna.