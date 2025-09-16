La lista “Viva la Libertad”, que forma parte del espacio La Libertad Avanza San Juan, llevó a cabo una caminata por la zona comercial de Chimbas. La actividad estuvo encabezada por Abel Chiconi, principal candidato a diputado nacional, junto a Cristina Tejada y Juan Sancassani, quienes recorrieron la calle Mendoza Norte. El objetivo fue dialogar con comerciantes y vecinos, transmitiendo el mensaje del presidente Javier Milei y destacando la importancia del acompañamiento al sector productivo local.

Durante la recorrida, los candidatos tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano las inquietudes de quienes, día a día, se esfuerzan por mantener sus negocios a pesar de las dificultades actuales. En ese marco, Chiconi remarcó la necesidad de un "acompañamiento genuino" para las políticas implementadas por el Gobierno nacional. "Necesitamos que las medidas que está tomando el Gobierno nacional tengan el acompañamiento genuino de hombres y mujeres que no van a dudar ni en una coma en apoyarlas, para que la Argentina salga adelante", afirmó.

Subrayó la importancia de las próximas elecciones del 26 de octubre, instando a los sanjuaninos a votar para "no entorpecer el rumbo del Gobierno ni volver a lo de antes". Asimismo, enfatizó que el principal desafío es proporcionar al presidente las herramientas necesarias "para que siga con el plan de gobierno que nos sacará de la decadencia en la que estuvimos sumergidos por más de 20 años". El candidato también destacó que, como argentinos, "debemos tener en claro que el rumbo del país es el correcto y no debemos desviarnos ni un solo centímetro".

Los candidatos contaron con el acompañamiento de los referentes departamentales Javier Pelletier y Griselda Chávez, además de militantes y vecinos que se sumaron a la iniciativa. Finalmente, Chiconi hizo un llamado a la ciudadanía sanjuanina para "respaldar el proyecto de Javier Milei en las urnas" el 26 de octubre, con el objetivo de "cambiar la historia y pintar de violeta nuestro país, y así poder transformarlo definitivamente".