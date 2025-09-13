La Municipalidad de Chimbas inauguró la nueva iluminación LED en dos puntos clave del departamento: la primera etapa de calle Santa María de Oro, en el tramo que conecta Mendoza con Tucumán, y la Villa Sarmiento. La ceremonia estuvo encabezada por la intendente, Daniela Rodríguez, quien compartió el acto junto a vecinos de la zona.

En calle Oro se instalaron 13 luminarias LED de 150 watts con columnas metálicas y brazos tipo jirafa, además de 400 metros de cableado preensamblado y protecciones mecánicas. Esta obra responde a la alta transitabilidad de la arteria, que forma parte de la red provincial, y se complementará con una segunda etapa que llegará hasta Ruta 40.

La intendenta de Chimbas, junto al candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza San Juan y exintendente del departamento, Fabián Gramajo, participaron del acto junto a vecinos de la zona.

Por su parte, en Villa Sarmiento se colocaron 50 luminarias LED de 150 watts, se realizaron tareas de mantenimiento en líneas eléctricas y despeje de ramas para mejorar la visibilidad de conductores y peatones. Según se informó, estos trabajos se hicieron por administración, con fondos y mano de obra municipal.

Las obras contemplan además la instalación de señalización vial vertical y horizontal, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona. Desde el municipio destacaron que la primera etapa de calle Oro y la futura segunda fase se financian a través de recursos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), mientras que la intervención en Villa Sarmiento responde a un pedido vecinal y a un compromiso asumido por la gestión.