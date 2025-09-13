Departamentales > Más obras
Chimbas inauguró luminarias LED en Villa Sarmiento y calle Santa María de Oro
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Chimbas inauguró la nueva iluminación LED en dos puntos clave del departamento: la primera etapa de calle Santa María de Oro, en el tramo que conecta Mendoza con Tucumán, y la Villa Sarmiento. La ceremonia estuvo encabezada por la intendente, Daniela Rodríguez, quien compartió el acto junto a vecinos de la zona.
En calle Oro se instalaron 13 luminarias LED de 150 watts con columnas metálicas y brazos tipo jirafa, además de 400 metros de cableado preensamblado y protecciones mecánicas. Esta obra responde a la alta transitabilidad de la arteria, que forma parte de la red provincial, y se complementará con una segunda etapa que llegará hasta Ruta 40.
Por su parte, en Villa Sarmiento se colocaron 50 luminarias LED de 150 watts, se realizaron tareas de mantenimiento en líneas eléctricas y despeje de ramas para mejorar la visibilidad de conductores y peatones. Según se informó, estos trabajos se hicieron por administración, con fondos y mano de obra municipal.
Las obras contemplan además la instalación de señalización vial vertical y horizontal, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona. Desde el municipio destacaron que la primera etapa de calle Oro y la futura segunda fase se financian a través de recursos del Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), mientras que la intervención en Villa Sarmiento responde a un pedido vecinal y a un compromiso asumido por la gestión.