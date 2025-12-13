Abogado de Wanda Nara: la lista de famosos que usó para sus estafas

Nicolás Payarola está actualmente detenido, señalado por 7 presuntas estafas, una cifra que se modifica constantemente debido a la acumulación de denuncias diarias. Se estima que las acusaciones actuales lo implican en un fraude que ascendería a los 5 millones de dólares. El futuro legal del acusado parece sombrío; su colega, Alejandro Cipolla, fue categórico al afirmar: “No va a salir en años”.

El modus operandi del acusado, según relató Ángel de Brito en LAM, consistía en asegurar que trabajaba para celebridades, a menudo sin que ellos tuvieran conocimiento de su inclusión en el listado. El conductor indicó que, sin sorpresa para nadie, “Obviamente esa lista estaba encabezada por Wanda Nara,” a quien Payarola representaba como abogado, mánager, y le manejaba notas, contrataciones y ciertos negocios de redes sociales.

De Brito procedió a revelar los nombres utilizados: “Pero la lista de famosos incluye a Pepe Ochoa…esto está documentado en la Justicia,” especificando que Ochoa, panelista del programa, se estaba enterando de los hechos en ese instante. Posteriormente, se detallaron otros nombres supuestamente involucrados en el esquema: “Sasha Ferro, L-Gante, La Liga Bazooka, a Luli García, A Kennys, A Marino de la Canal, a Santi Riva Roy, Estefi Berardi, Candela Díaz, Pallares, Lussich, Camila Pittaluga, entre otros”.

La revelación tuvo un impacto inmediato en uno de los supuestos implicados, Pepe Ochoa, quien, ante la consulta de Yanina Latorre, manifestó su profunda angustia familiar: “No quiero ni hablar del tema, porque tengo a mi mamá desesperada, que se entera al aire, mi abuela mal, no quiero hablar”.