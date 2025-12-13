Un intento de asalto generó momentos de tensión este martes por la mañana en la Galería Laprida, con ingreso por Avenida Libertador, en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando un hombre de aproximadamente 30 años merodeaba el lugar observando distintos comercios.

Según las primeras informaciones, el sospechoso ingresó a un local de antigüedades y sorprendió a su propietario, un hombre mayor de edad conocido en el ambiente como “El Chileno”. El individuo portaba un arma de fuego y habría intentado reducir al comerciante para concretar el robo.

El arma de fuego confiscada en la escena. (Foto gentileza Policía de San Juan)

Ante la resistencia del dueño del local, el asaltante salió corriendo y se dio a la fuga por el interior de la galería. En medio de la huida, el delincuente cayó al suelo y se le desprendió el arma de fuego, que quedó abandonada en el lugar.

Personal policial constató que se trataba de una pistola calibre 22, la cual fue secuestrada como prueba. Afortunadamente, no se registraron personas heridas durante el episodio.

El caso quedó en manos del fiscal Salinas, quien encabeza la investigación para identificar y dar con el paradero del sospechoso. Se analizan cámaras de seguridad de la galería y de la zona para reconstruir el recorrido del autor del hecho y avanzar con su detención.