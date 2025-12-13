Con una masiva presencia de público y una propuesta pensada para toda la familia, este viernes 12 de diciembre se desarrolló la primera noche de la Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025, dando inicio a tres jornadas que celebran la cultura, la música, el emprendedurismo local y la identidad del departamento.

(Gentileza)

Vecinos, visitantes y turistas colmaron la plaza departamental para disfrutar de una velada cargada de alegría, participación ciudadana y celebración popular. El intendente Juan José Orrego destacó el valor de la fiesta como motor cultural y económico para Santa Lucía, subrayando el espacio brindado a emprendedores, artesanos y comerciantes locales, e invitó a la comunidad a continuar participando de las actividades programadas durante todo el fin de semana.

Publicidad

Sergio Galleguillo se presentó en la primera noche de la Fiesta. (Gentileza)

El escenario principal fue uno de los grandes atractivos de la noche con la presentación de Sergio Galleguillo, quien desplegó toda la energía de la chaya riojana y generó un clima festivo que hizo vibrar al público presente.

(Gentileza)

En simultáneo, el Escenario Joven tuvo una destacada participación con la actuación de numerosos artistas sanjuaninos emergentes, que mostraron su talento ante una importante concurrencia. También se sumaron presentaciones de academias de baile del departamento y de distintos puntos de la provincia.

Publicidad

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, junto a autoridades y familia. (Foto gentileza)

Además de los espectáculos musicales, el público recorrió la feria de emprendedores y artesanos, el patio gastronómico, el patio cervecero y los food trucks, con una variada oferta de productos regionales y propuestas culinarias, en un espacio pensado para el encuentro y el disfrute en familia.

Durante la noche se realizó, además, la presentación oficial de las candidatas a Representante del departamento, uno de los momentos tradicionales de la fiesta.

Publicidad

La Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025 continuará este sábado 13 de diciembre con la segunda noche, que tendrá una grilla integrada por artistas sanjuaninos y contará con el cierre estelar de Abel Pintos, uno de los músicos más convocantes del país.