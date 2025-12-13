Estafa, peleas y destrozos: el caos que vivió Messi en la India

La visita de Lionel Messi a la India, que debía ser un festejo de su “GOAT Tour”, desató incidentes violentos y una profunda investigación judicial y política,. El delantero del Inter Miami y campeón del mundo arribó a Calcuta junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, y aunque su llegada fue marcada por el entusiasmo, el evento en el Estadio Salt Lake se tornó caótico.

Tras una breve aparición, la presencia del futbolista en el coliseo se extendió apenas 20 minutos. Las entradas para ver al argentino alcanzaron un precio máximo de 12.000 rupias, equivalente a poco más de 132 dólares. No obstante, el jugador estuvo en todo momento rodeado por un numeroso grupo de personas, dificultando el contacto visual directo con los asistentes, según reportó The Guardian.

El descontento escaló rápidamente hasta los disturbios, con aficionados derribando asientos plásticos y lanzando objetos hacia el césped y la pista atlética. Las imágenes mostraron personas trepando vallas de seguridad, en medio de la creciente tensión. El evento fue interrumpido y el astro se retiró bajo custodia policial mientras estallaban las acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores.

El malestar entre el público era evidente. Un fanático entrevistado en el lugar expresó a ANI que solo líderes y actores rodeaban a Messi. Preguntó: “¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.

Ante el desastre, la jefa de gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se manifestó profundamente consternada,. La funcionaria comunicó su intención de iniciar una investigación interna, pues declaró a través de X estar “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake”.

Banerjee detalló que el comité designado “realizará una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”. La comisión estará presidida por el juez retirado Ashim Kumar Ray y buscará esclarecer las responsabilidades por los fallos de seguridad. A raíz de estos hechos, el viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional, denunciando presuntas irregularidades en la venta de entradas y la gestión del acto.

El escándalo tuvo consecuencias inmediatas: la policía arrestó al principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta.