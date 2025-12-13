En la previa de su presentación en la Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025, el cantante riojano Sergio Galleguillo sorprendió al ofrecerse públicamente para actuar de manera gratuita en el Festival del Carrerito Sanjuanino, que comenzará este domingo 14 en el departamento 25 de Mayo y que este año no contará con artistas nacionales.

“Si el Carrerito no puede traer artistas a nivel nacional, tiene que hablar conmigo, yo vengo de onda amigo”, expresó Galleguillo en rueda de prensa, al referirse a la situación económica que atraviesan muchas fiestas populares del país.

Publicidad

El artista sostuvo que es necesario ser solidarios en un contexto complejo y remarcó la importancia de acompañar a los festivales tradicionales. “Estamos en época de vacas flacas y hay que entenderlo. Nosotros ya estamos del otro lado, el de agradecer las veces que nos tuvieron en cuenta”, señaló.

En ese sentido, Galleguillo alentó a los organizadores a no resignar la presencia de artistas nacionales por falta de presupuesto. “No se priven de tener un artista nacional, es muy bueno compartir. Y si no hay fondos, tienen que hablar. Todo se arregla para que podamos compartir”, afirmó.

Publicidad

Durante el contacto con la prensa, el cantante también se refirió a su vínculo con San Juan y aseguró que nunca hablará mal de la provincia, pese a algunas ausencias en festivales importantes. “Iba a ir a Jáchal y me bajaron. Sin embargo, Jáchal es el festival más lindo”, reconoció.

Finalmente, destacó su cariño por varias celebraciones sanjuaninas: “Me gusta la Fiesta del Sol, tampoco vine pero amo esas fiestas. Caucete y Santa Lucía siempre vuelvo porque me tratan bien”, concluyó el artista, reafirmando su cercanía con el público local.