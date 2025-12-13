Por primera vez en su historia, la Policía de San Juan llevó adelante una expo abierta a toda la comunidad, en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo, como parte de las actividades por el 156° aniversario de la institución. La propuesta convocó a numerosas familias sanjuaninas que se acercaron para conocer el funcionamiento interno de la fuerza y su labor cotidiana en materia de seguridad pública.

Durante la jornada, distintas divisiones y reparticiones policiales montaron stands informativos y exhibiciones donde mostraron sus tareas operativas, recursos tecnológicos y herramientas de trabajo. El recorrido incluyó también al Museo Policial Emeterio Gabriel Guzzo, que permitió repasar la historia y evolución de la institución a lo largo de los años.

El evento se desarrolló en un clima festivo y familiar, con actividades recreativas, demostraciones tácticas, exhibiciones en vivo y la presencia de food trucks. Además, acompañaron instituciones culturales e históricas como la Asociación Sanmartiniana, la Asociación Belgraniana y Amigos de la Casa de Sarmiento, que se sumaron a la propuesta abierta.

El cierre estuvo marcado por espectáculos artísticos y musicales, con presentaciones de la Banda de Música del RIM 22 El Tambolar, Los Arrieros Huaqueños y un mega concierto de la Banda de Música Policial Francisco Colecchia. También participaron el Coro Universitario y Preuniversitario de la UNSJ, el Ballet Vanguardia, el Ballet Sembrando Ilusiones de la Municipalidad de la Capital y la Fundación Orquesta Escuela de San Juan.

Durante la actividad, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, destacó el valor institucional de la iniciativa y señaló que “es un orgullo y un honor, en el marco de este aniversario, estar en la expo policial que se hace por primera vez”. Además, remarcó que se trata de “un reconocimiento al policía que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, demostrando de manera honesta y transparente todas las tareas y el esfuerzo que se realiza para la seguridad pública”.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, subrayó la importancia de la muestra y afirmó que “es una realidad la primera expo organizada por la Policía de San Juan”. En ese sentido, sostuvo que la fuerza “es una institución con cada vez más herramientas, especialmente en el conocimiento que se busca de manera permanente, lo que hace que su función sea más eficaz en la protección de la sociedad”.

De la jornada participaron autoridades provinciales y de la fuerza, entre ellas la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; el subsecretario de Gestión y Control de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; la subjefa de Policía, Cintia Álamo; integrantes de la Plana Mayor policial, representantes de distintas fuerzas de seguridad y efectivos de la institución.

