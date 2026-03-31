El cantautor sanjuanino Federico Di Luciano, presenta en sociedad “Necesario”, su primera obra conceptual de estudio y que marca el comienzo profesional del artista como solista. Este disco marca un antes y un después respecto a la etapa anterior y funciona como también un cierre de un proceso creativo extenso que tuvo donde la búsqueda de concepto cede lugar a algo más honesto: “la necesidad de crear”.

Pero como no pretende anclarse en un género específico, el cantautor presenta una obra híbrida y cambiante. A lo largo de sus 12 pistas, el álbum atraviesa distintos territorios sonoros: desde pasajes de estética gótica experimental hasta momentos de blues, indie, electrónica rítmica, minimalismo extremo y piezas de diseño sonoro tipo soundtrack o banda sonora. Cada track funciona como una entidad propia, construyendo un conjunto que no sigue una narrativa lineal, sino que reúne fragmentos de una misma etapa vital.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el músico sanjuanino habló sobre la producción de este proyecto, cómo fue su grabación y el mensaje artístico que pretende plasmar en sus oyentes. Este trabajo se logró de manera independiente en su home studio con teclados, micrófonos, sintetizadores y guitarras eléctricas. Después se completó en otros estudios para trabajar la batería y la acústica con equipos valvulares para guitarras.

Entre los temas destacados como “Something in Her Pocket” y “Spit on You”, fueron mezclados y masterizados por Rodrigo Collado, y “Sold Out”, mezclado por Matteo Pagliarossi y masterizado en Los Ángeles por Brendan Dekora, ingeniero ganador del Grammy con más de dos décadas de trayectoria, reconocido por su trabajo junto a artistas como Marilyn Manson Nine Inch Nails, Foo Fighters, Muse, entre otros.

Todo lo demás fue producido en San Juan y la ingeniería de sonido y masterización también por el propio músico. El trabajo se desarrolló principalmente en Ableton Live y Pro Tools. “El proceso consistió en generar mucho contenido sonoro, varias capas de material complejo y en esta búsqueda de la perfección que tengo incorporado todavía hoy no termina. Porque uno quiere seguir tocando cosas nuevas y cambiando todo el tiempo. Desde ese lugar paso a un minimalismo en las canciones donde hay un solo instrumento para crear paisajes sonoros. Entonces, pasa el desapego como concepto, de tratar de retratar la dualidad y entenderla. Descubrí la simplicidad y comprendí que es parte de lo cotidiano”, explicó.

En la dualidad y la aceptación

La paloma de la paz, símbolo reconocido a nivel mundial aparece manchada con sangre. Esta escena ilustrada en la portada del álbum, no es casual, tampoco azaroso. Porque la intención de Federico, es retratar la dualidad y contraste del amor y la guerra como elementos inseparables. No como un gesto decorativo, sino como una declaración: lo puro y lo brutal no se excluyen, coexisten.

El concepto del álbum surge precisamente de esa tensión: lo que se intenta decir versus lo que finalmente es. Inicialmente pensado bajo la idea de “amor y guerra”, el proyecto evoluciona hacia una aceptación más cruda del proceso creativo. Por lo tanto, el álbum tiene como consigna aceptar las virtudes y defectos como parte inseparable de su existencia. En términos emocionales, el disco se mueve entre la euforia, la sensualidad, la violencia, el deseo y una sensación constante de extrañeza. Hay una exploración de lo dionisíaco, del placer como fuerza vital, y de la dualidad como motor: opuestos que no se resuelven, sino que coexisten.

En este sentido, el creativo comentó: “Se originó en mí a partir de una frase de Salvador Dalí, me quedó dando vueltas en la cabeza, resonando. El amor y la guerra son totalmente opuestos, pero convivimos con eso y no puede hacerse nada, en ese punto duele y duele mucho más en este momento. Por eso creo que es un momento óptimo en el que estamos todos para hablar de eso. En este contexto, quiero hablar del amor, no en el sentido romántico solamente. También en el sentido de más que pretensión, es una necesidad para encontrar quizás el significado real del amor”.

Federico enmarca así, su trabajo, también en una línea de conexión, entre el artista creador y la realidad social “es casi accidental, pero inevitable, como músico no puedo estar desconectado del mundo y hay cosas que me tocan, me sensibilizan”. El propio artista sugiere, no se trata de explicar la obra, sino de aceptarla.

Combinación equilibrada

Las influencias son diversas y atraviesan tanto lo musical como lo cinematográfico, con ecos de The Doors, Marilyn Manson, Depeche Mode, Jessica Pratt y el universo visual de David Lynch. Sin embargo, el álbum evita apoyarse en referencias directas, construyendo una identidad propia basada en la experimentación.

El sonido se caracteriza por una combinación de sintetizadores, guitarras eléctricas, beats electrónicos, batería acústica, capas de textura y un uso expresivo de la voz, que alterna entre lo crudo y lo procesado. También se incorporan samples y grabaciones de sonidos naturales intervenidos digitalmente, reforzando la idea de transformación y contraste. “Necesario” está disponible en las plataformas de reproducción musical digital como Spotify, YouTube, Apple Music y Deezer.

Próximamente, para mayo estaría Di Luciano haciendo el debut del material para un show en vivo con espacio por confirmarse.