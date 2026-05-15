Chimbas y San Martín se enfrentaron "por el asado" en UPD

En una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el ciclo de Grupo Huarpe declarado de interés educativo, cultural y social por la Cámara de Diputados de San Juan, la Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado, de San Martín, derrotó a la Escuela Licenciado Edgardo Mendoza, de Chimbas, y avanzó a la siguiente instancia del certamen rumbo al viaje de egresados.

El programa enfrentó a dos equipos con motivaciones diferentes, aunque con el mismo objetivo: ganar. Mientras los representantes de la escuela chimbera tenían la promesa de un asado si conseguían la victoria, el conjunto de San Martín apeló al entusiasmo de sus compañeros y a un clima marcado por la música y el humor.

Por la Escuela Licenciado Edgardo Mendoza participaron Facundo Merino y Javier Escudero, alumnos de 5° 2ª, acompañados por la vicedirectora Natalia Bordón. Según contaron durante el programa, ambos se anotaron por decisión propia para representar al establecimiento. Además, Javier mostró algunos de sus dibujos de animé, otra de sus actividades fuera del aula.

En representación de la Escuela Secundaria Alejandro María de Aguado compitieron Adán Gutiérrez y Santiago Páez, estudiantes de 5° 1ª, junto a la profesora Emilce Cabrera. Durante la presentación, los participantes comentaron que el curso les había pedido regresar “con el triunfo”. También revelaron que Santiago es hermano del cantante Eduardo Desimone, situación que derivó en momentos musicales tanto al aire como durante los cortes del programa.

Escuela Licenciado Edgardo Mendoza, 5to 2da, alumnos: Facundo Merino y Javier Escudero. FOTO HUARPE.

Un desarrollo equilibrado que se definió en la mitad del juego

La competencia comenzó con paridad. Mendoza abrió el marcador tras responder correctamente una pregunta de deportes, mientras que Aguado igualó con un acierto en historia.

La diferencia empezó a construirse en las rondas siguientes. El equipo de Chimbas falló preguntas de matemática e historia, mientras que el conjunto de San Martín respondió correctamente consignas de geografía y matemática para colocarse arriba en el marcador.

Uno de los momentos determinantes llegó en la cuarta ronda. Mendoza eligió geografía y respondió “OMC” ante una pregunta vinculada al organismo que regula el comercio internacional, aunque la respuesta fue considerada incorrecta. Aguado, en cambio, acertó una pregunta de ciencia relacionada con el enlace iónico y amplió la ventaja.

En la quinta ronda, Mendoza descontó utilizando el comodín en lengua, pero no logró sostener la recuperación. Sobre el cierre, ambos equipos respondieron correctamente sus últimas preguntas, aunque el resultado ya estaba encaminado.

Finalmente, la Escuela Alejandro María de Aguado se impuso y consiguió avanzar a la próxima etapa del certamen.

Dónde ver el programa

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por Grupo Huarpe y Huarpe TV, señal 19.2 de la TDA y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García. El programa también puede verse a las 22 horas a través del canal de YouTube de Huarpe TV.

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Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd