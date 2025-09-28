China ha dado un paso más en la ingeniería civil con la apertura al tráfico del Puente del Gran Cañón de Huajiang, la estructura más alta del planeta, situada a 625 metros sobre un profundo desfiladero en la provincia sureña de Guizhou.

Tras tres años de construcción, este puente monumental no solo marca un récord mundial en altura, sino que también mejora significativamente la conectividad local. Según Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, “la apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de dos horas a dos minutos”.

Publicidad

El puente, con una longitud total de 2.890 metros y un tramo central de 1.420 metros, se eleva sobre el río y el desfiladero del Gran Cañón de Huajiang, ubicado en el condado de Zhenfeng, dentro de la autopista S57 Liuzhi-Anlong. Sus torres de apoyo, pintadas de azul, estuvieron parcialmente cubiertas por nubes durante la ceremonia de inauguración, que reunió a ingenieros, autoridades y miles de espectadores.

Este nuevo récord destrona al Puente de Beipanjiang, también en Guizhou, que con 565 metros de altura se convierte ahora en el segundo más alto del mundo. La provincia alberga cerca de la mitad de los cien puentes más altos a nivel global, reflejo de la fuerte inversión china en infraestructura durante su rápida expansión económica y urbanística.

Publicidad

Antes de la construcción del puente de Huajiang, el ranking mundial estaba encabezado por el Puente Duge (Beipanjiang) con 565 metros, seguido por el Siduhe (496 metros), Puli (485 metros), Jinshajiang-Jin’an (461 metros) y Yachi River (434 metros).

Para poner en perspectiva la magnitud de esta obra, fuera de China el puente más alto de América es el Puente Baluarte en México, con una caída que varía entre 390 y 403 metros. En Europa, el Viaducto de Millau en Francia es el más alto, con una plataforma a 270 metros sobre el valle y soportes de hasta 343 metros, sin alcanzar las alturas extremas de los puentes chinos.