Un nuevo crimen conmociona a los vecinos de Longchamps, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde una jubilada de 89 años fue asesinada en su vivienda durante un robo. La víctima fue identificada como Luisa Vicenta Caporalini, y por el hecho fue detenido un vecino del barrio, señalado como principal sospechoso.

El homicidio ocurrió el jueves, cuando la mujer fue atacada dentro de su casa. Tras el crimen, el agresor se llevó un botín tan escaso como brutal: cuatro pollos, algunos cortes de carne y un teléfono celular, según confirmaron fuentes policiales.

Publicidad

Horas después, la Policía realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde halló en el freezer los alimentos robados a la jubilada. Además, los efectivos lograron recuperar el celular de la víctima, elemento clave que terminó de comprometer al acusado.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno de Lomas de Zamora, que caratuló el expediente como “homicidio en ocasión de robo”. En las próximas horas se avanzará con las indagatorias y medidas judiciales correspondientes.

Publicidad

Según trascendió, el detenido contaba con antecedentes por robo agravado desde 2018 y tenía vigente una restricción de acercamiento dictada en mayo de 2024, dato que ahora es analizado por la Justicia para determinar responsabilidades adicionales.

El asesinato de Caporalini generó profunda conmoción en el barrio, no solo por la edad de la víctima, sino también por la violencia del ataque y el insignificante botín, que vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los adultos mayores frente al delito.