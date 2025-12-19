El Gobierno nacional puso en marcha la subasta pública electrónica de tres inmuebles que formaban parte del ex programa ProCrear, como parte del proceso de liquidación de activos estatales tras la disolución del plan habitacional, informaron fuentes oficiales.

Las propiedades, que suman unos 59.000 m² en total y estaban destinadas originalmente al desarrollo de viviendas, serán comercializadas en formato digital a través del portal COMPR.AR, con precios base fijados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Publicidad

¿Dónde están los predios?

Los tres terrenos que salen a subasta son:

Estación Buenos Aires (CABA): en la intersección de Avenida Suárez y Luna, con una superficie de 2.903,77 m² y precio base de US$ 2.977.941.

Parque Federal (Santa Fe): sobre Avenida Belgrano 5000 entre Padilla y Agustín Delgado, con 6.418,47 m² y base de US$ 3.649.310,34.

Paraná (Entre Ríos): en Avenida Ejército 2751, con 49.990,56 m² y precio base de US$ 966.187,72.

La subasta forma parte de la organización y venta de activos del Estado tras la eliminación del programa ProCrear, creado en 2012 para promover créditos y construcción de viviendas y que fue disuelto definitivamente en 2024. El Ejecutivo explicó que el objetivo es ordenar los bienes estatales, resguardar los recursos ya invertidos e incentivar desarrollos por parte del sector privado.

Cómo participar

Los interesados en ofertar deberán registrarse en el portal COMPR.AR, cumplir con los requisitos específicos (como acreditar solvencia tributaria, domicilio legal en Argentina y declaración jurada de origen de fondos) y presentar ofertas electrónicas durante el acto de subasta en las fechas y horarios que se informen en la convocatoria oficial.

Publicidad

Las subastas se realizarán bajo un proceso transparente y accesible, con pliegos que fijan montos mínimos de incrementos y condiciones administrativas para los oferentes, y quedan sujetas a la normativa vigente.

El Gobierno adelantó que próximamente se sumarán nuevas subastas de otros predios del ex ProCrear ubicados en distintas provincias, en el marco de la reorganización de los activos del plan habitacional disuelto.