Ahmed al Ahmed, ciudadano sirio-australiano de 43 años que se destacó por su acto de valentía durante el atentado terrorista en la famosa playa de Bondi Beach, en Sídney, fue homenajeado con una donación colectiva de 2,5 millones de dólares australianos (aprox. US$ 1,65 millones) mientras se recupera en el hospital tras sufrir heridas de bala.

El hecho se produjo durante un ataque en la playa el pasado domingo (en el que al menos 15 personas murieron y más de 40 resultaron heridas) cuando Ahmed intervino para desarmar a uno de los atacantes, reduciendo así la amenaza para los asistentes que celebraban la festividad judía de Janucá.

Publicidad

La campaña de recaudación fue organizada a través de la plataforma GoFundMe, donde desde más de 43.000 personas alrededor del mundo aportaron fondos en reconocimiento a su coraje. El cheque simbólico fue entregado en la cama del hospital por el influencer Zachery Dereniowski, que impulsó parte de la colecta.

Visiblemente emocionado, Ahmed preguntó al recibir el cheque: “¿Me lo merezco?”, lo que fue interpretado como un gesto de humildad que conmovió a la comunidad global que sigue su historia. La respuesta del entregador fue rotunda: “Cada centavo”.

Publicidad

El episodio no solo resaltó el heroísmo de Ahmed al intervenir desarmando a un atacante, sino también la solidaridad internacional que surgió en torno a su figura y la tragedia en Bondi Beach, donde el atentado dejó marcas profundas en la comunidad local y repercutió en el debate sobre seguridad y la respuesta ciudadana ante el terrorismo.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lo visitó en el hospital y lo calificó como “un verdadero héroe australiano”, subrayando la importancia de su intervención y el impacto que tuvo al proteger a los presentes en un momento de caos absoluto.

Publicidad

La historia de Ahmed al Ahmed, un padre de familia y comerciante que actuó sin pensar en sí mismo, se ha convertido en símbolo de coraje y humanidad en medio de uno de los ataques más trágicos en Australia en años.