Chino, hijo de Daniel Agostini y Nazarena Vélez: de la rebeldía a los 16 a su propia banda de cumbia

Gonzalo “Chino” Agostini, el hijo de 25 años de Nazarena Vélez y el cantante Daniel Agostini, ha logrado consolidar su propio camino profesional lejos de las sombras del pasado.

Aunque creció alejado del centro de la escena mediática, hoy destaca por su evolución personal y artística. Al igual que sus hermanos Barbie y Thiago “Titi”, Gonzalo heredó la veta creativa de sus padres, aunque en su caso se decantó por la música tropical.

Siguiendo el legado de su padre, Gonzalo formó su propia banda de cumbia. Este vínculo profesional los llevó a compartir escenario en diversas ocasiones e incluso inspiró a Daniel Agostini a dedicarle el tema titulado “Hijo”. A pesar del éxito actual y del apoyo incondicional de Nazarena, el joven atravesó etapas de fuerte distanciamiento con su familia.

Sobre aquel periodo de crisis, Gonzalo declaró: “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, me las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”. No obstante, el músico aseguró que, con el transcurso de los años, lograron dejar atrás los conflictos para forjar una relación cercana y fortalecida en la actualidad.