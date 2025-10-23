Un nuevo y preocupante caso de siniestro vial con la presencia de alcohol al volante tuvo lugar esta mañana en Angaco. Alrededor de las 06:30 horas, en la calle Aguilera, entre Zapata y Nacional, se produjo un fuerte impacto que movilizó a personal policial de la Comisaría 20°.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Ford F100, que circulaba en sentido Oeste a Este. El rodado era conducido por Pedro Reinoso, quien viajaba acompañado por Marcelo Mauricio Laciar Olivera.

Publicidad

Según el informe preliminar, por motivos que aún son materia de investigación, Reinoso perdió el control total de la camioneta. El vehículo se desvió bruscamente hacia la banquina Sur de la calle Aguilera, finalizando su carrera al colisionar de lleno contra un árbol de eucalipto ubicado en el lugar.

La violencia del impacto provocó que el acompañante, Marcelo Laciar Olivera, resultara lesionado, siendo inmediatamente asistido por personal de emergencias médicas. Laciar Olivera fue trasladado al Hospital Rawson para la realización de estudios y placas que determinen la gravedad de las lesiones.

Publicidad

La situación del conductor es más que delicada. Se le realizó la prueba de alcoholemia a Pedro Reinoso, la cual arrojó un resultado asombroso y altamente peligroso: 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre. Este nivel no solo supera ampliamente el límite legal de 0,5 g/L para conductores particulares, sino que duplica largamente el límite considerado para la configuración de un delito culposo.