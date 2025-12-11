Publicidad
Batistella y Minero sacaron ventaja en las semifinales del Reducido de la B

Batistella superó a Trinidad y Minero goleó a Villa Hipódromo en los duelos de ida del Reducido por el ascenso en la Divisional B del futsal sanjuanino.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Minero derrotó a Villa Hipódromo y buscará su pasaje a la final del reducido en la vuelta. 

En una noche cargada de emociones y buen futsal, comenzaron los partidos de ida de las semifinales del Reducido por el ascenso de la Divisional B del futsal sanjuanino. La sorpresa de la noche la dio Batistella que venció a Trinidad.

El "Bati" dio el primer golpe al derrotar al León por 3-1, en un duelo intenso y parejo que se terminó definiendo por la eficacia en los momentos clave. El equipo ganador mostró solidez ofensiva y aprovechó al máximo sus oportunidades, quedando bien posicionado para la vuelta.

Por su parte, Minero fue contundente y superó ampliamente a Villa Hipódromo por 5-1, mostrando un rendimiento arrollador. Con presión alta, precisión en la circulación y un ataque efectivo, el conjunto minero estableció una diferencia importante que lo deja muy cerca de la final, aunque aún resta jugarse el segundo capítulo.

Las revanchas prometen ser vibrantes. Trinidad buscará revertir la serie ante Batistella, mientras que Villa Hipódromo intentará la heroica frente a un Minero que llega con una ventaja más que considerable. El futsal sanjuanino vive su etapa decisiva y los protagonistas están dejando todo en cada partido rumbo al ascenso.

