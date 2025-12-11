El documento que obliga a Redrado a pagar 4 mil dólares a Luciana Salazar

La interminable pelea que mantienen Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un elemento crucial tras la reciente audiencia en la que no lograron alcanzar un acuerdo: trascendieron los detalles de un documento manuscrito firmado por ambos en el pasado. El escrito, fechado el 13 de mayo de 2017 en Buenos Aires, podría dar un giro a la tensa situación que atraviesan.

El documento fue revelado en el programa DDM, donde se leyó la pauta central del acuerdo antes de la llegada de la hija de Salazar. El acuerdo establece: “En el día de la fecha de común acuerdo se establece que el señor Martín Redrado y la señora Luciana Salazar pautan las siguientes cláusulas que regirán entre ambos y con relación a los derechos del bebé por nacer y cuya madre biológica es Luciana”.

Publicidad

El escrito detalla los compromisos adquiridos por Redrado en relación con la decisión de la modelo de ser madre a través de la subrogación. El acuerdo menciona que “El procedimiento elegido fue la subrogación de vientre, en virtud de esta situación y luego de muchas conversaciones entre ambos se acordó que Martín Redrado seguirá abonando los honorarios, gastos y fideicomisos suscriptos por Luciana Salazar, respecto a los contratos realizados con OPEN ARM, sin contrato vigente al día de la fecha”.

El primer punto del convenio establece que, una vez nacida la menor, Redrado se comprometía a solventar los gastos de vivienda. El acuerdo precisa: “Una vez producido el nacimiento de la criatura Martín Redrado se hará cargo de la vivienda que habita la madre con la menor hasta los 18 años de vida de la misma, asumiendo el pago de alquiler hasta un monto de 4 mil dólares, más los impuestos, luz y gas”.

Publicidad

Además, el punto dos del acuerdo detalla que el economista “abonará también la educación del menor hasta los 18 años en establecimiento educativo de primer nivel”.

Sin embargo, el documento incluye una cláusula que condiciona de manera explícita el pago de los gastos de vivienda. La cláusula estipula que “el señor Martín Redrado abonará lo estipulado en la cláusula uno, siempre y cuando, Luciana no conviva con una pareja”. Esta condición, que se aclaró para aplicar si la vedette vive con alguien en ese o en otro domicilio, podría modificar la validez del acuerdo financiero.

Publicidad

Finalmente, el punto cuatro del convenio aclara: "Este convenio no invalida los anteriores", lo que sugiere la existencia de otros acuerdos previos entre la expareja.