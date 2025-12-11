La decisión del Galatasaray que pone a Mauro Icardi cerca de Wanda Nara

Mauro Icardi estaría atravesando uno de los momentos más inciertos desde que llegó al Galatasaray en 2022. A pesar de sus buenos números, su futuro en el club turco parece entrar en una etapa decisiva.

La dirigencia ya le habría comunicado al delantero que no tomará medidas para renovar su contrato, y que, si lo desea, puede escuchar ofertas durante el mercado de invierno. Aunque su vínculo vence recién en junio de 2026, el club no pondría obstáculos para su salida. Además, sus representantes ya habrían sido notificados del escenario.

Publicidad

A pesar de los problemas físicos que lo acompañaron parte del año, Icardi cerrará la temporada con un registro goleador sólido, sumando siete tantos en 19 partidos. El delantero respondió cada vez que fue solicitado dentro del área, pero en las últimas semanas quedó claro que dejó de ser una pieza clave en el equipo.

La incertidumbre crece por un dato clave: el club no retomó contactos para una eventual renovación. La falta de diálogo preocuparía al entorno del futbolista, que vería cómo pasan los días sin señales formales desde la directiva. Para sumarle tensión al panorama, según medios deportivos, el Galatasaray apuntaría a incorporar un nuevo atacante en el próximo mercado de pases.

Publicidad

De esta forma, a pesar de la buena actuación de Icardi en el Galatasaray, el jugador tendría los días contados, ya que el equipo turco habría decidido no renovar el lugar del delantero en el club. Incluso, según informaron, ya estarían buscando un reemplazo para Mauro.

Sobre está línea, su nombre ya habría empezado a sonar en el fútbol argentino, especialmente en Estudiantes, pero también en equipos de Brasil, México e Italia. Esa posibilidad generaría un gran revuelo en el conflicto mediático que lo enfrenta con Wanda Nara. Además, significaría la mudanza, también, de la China Suárez al país, lo que aliviaría sus polémicas con Benjamín Vicuña.

Publicidad

Otra incertidumbre es qué pasaría con la restitución internacional si el posible lugar de Icardi en el futbol argentino se concreta. En un año donde las polémicas protagonizaron los portales, se vuelve difícil imaginar a todos los involucrados en el mismo país. Sin embargo, el futuro de Mauro Icardi aún es incierto, y por lo pronto, lo más probable es que cumpla con el final de su contrato.