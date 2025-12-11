Wanda Nara y Maxi López planean un nuevo proyecto laboral conjunto, buscando aprovechar el furor generado por su reciente participación en MasterChef. La iniciativa se centra en una ficción vertical, un formato que promete entretener a todos con condimentos muy atrapantes.

La información fue revelada por Paula Varela en Intrusos, quien anunció que Maxi López se animará a volver a trabajar en los medios con la madre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. Varela explicó que “Esto tiene que ver con las ficciones verticales que se vienen porque se hizo la presentación oficial de Olga, en donde hablaron de algunas cosas”, detallando que estos nuevos proyectos se esperan para 2026.

Este proyecto es una ficción con contenido para streaming. La comunicadora explicó la naturaleza de este formato: “Son ficciones que se ven en formato vertical, que es el formato del celular, en donde vos ves 45 segundos, se corta y después tenés que pagar”.

Aunque el contenido exacto se mantiene en reserva porque “no quisieron adelantar tanto en la venta”, Varela especuló fuertemente sobre la trama. La periodista advirtió que “Cada capítulo termina con algo picante, pero ahora se viene la de ellos dos que algunas cosas íntimas van a hacer”.

Finalmente, Paula Varela enfatizó el potencial dramático del reencuentro de la expareja en pantalla: “La ficción vertical que se viene tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López, para mí en cada capítulo van a terminar a punto de besarse o algo van a hacer”.