Rosemblat ataca a Olga TV: "No le den plata a gente que ya la tiene"

Pedro Rosemblat se sumó a la ola de críticas dirigidas a los hermanos Cella, dueños de Olga TV, y a los organizadores de los Martín Fierro de Streaming, programados para el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La polémica central se desató cuando se conoció que el público deberá pagar para emitir su voto en las dos categorías designadas para la elección popular: "Mejor comunidad" y "Mejor clip del año". Esta modalidad de votación es similar a la implementada en programas de televisión como Gran Hermano.

La voz de Rosemblat se alineó con el rechazo expresado previamente por Nico Occhiato y Mario Pergolini. El conductor de LUZU TV había publicado un posteo pidiendo a su audiencia no gastar dinero, al afirmar: "Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos".

Mario Pergolini, de Vorterix, también se manifestó "totalmente en desacuerdo con pagar para votar". El conductor sostuvo que se enteró de la situación "por LUZU" y que "dentro de estos estúp... premios Martín Fierro, que se entregan uno cada 22 minutos y que para mí ya no tiene ningún tipo de valor, tenés que pagar para votar a Mejor Comunidad". Pergolini arremetió contra la organización, señalando que hacer eso "es de una ridiculez, es de una bajeza... Si no lo podés organizar porque no tenés la plata, hacelo más chiquito". Además, pidió a su comunidad: "La verdad, les decimos... No creo que nos voten, estoy seguro de que no somos una comunidad tan grande como para que alguien haga eso. Pero si hay 10 que van a pagar por Vorterix, no lo hagan, no tiene sentido".

Desde su programa Industria Nacional en Gelatina, Rosemblat lanzó las críticas más duras contra los hermanos Cella. El conductor ironizó sobre el carácter del evento, preguntando: "¿Estos son los Martín Fierro de Streaming o es la cena de fin de año de un canal específico y estamos yendo todos a soplarles las velitas?". Con un tono irónico, cuestionó al organizador: "¿Estoy yendo al cumpleaños de Luis Cella o estoy yendo a los Martín Fierro de Streaming?". Rosemblat mostró su enojo con la medida, sentenciando: "No pueden estar cobrando por un voto al mejor clip del año". También puso en duda el destino de los fondos: "¿La plata esta que están cobrando por los mensajes la reparten, se la quedan ellos o se dona? Vaya uno a saber". El comentario que generó revuelo en las redes fue: "No le den plata a gente que ya la tiene, y heredada encima...". Rosemblat cerró su intervención promocionando un evento alternativo para su público, pidiendo: "Nosotros convocamos a nuestra comunidad al 19 de diciembre a Argentinos Juniors, no le den plata a los que ya la tienen, encima heredada".

Por su parte, Bernarda Cella, dueña de Olga TV e hija del productor Luis Cella, salió a defender la postura del canal. Ella intentó justificar los costos de organización, argumentando: "Nos llama la atención porque es una transmisión que hacemos con muchísimo esfuerzo, saben lo que cuesta, es la primera vez que se hace, nos gustaría que todos los canales nos apoyen porque es para todos, nos suma a todos". Cella detalló la magnitud de la ceremonia, indicando que "Invitamos a 600 personas con cena, es enorme, tiene la misma magnitud que los de la tele, por eso nos hubiera gustado tirar todos para el mismo lado".