El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico del tiempo para San Juan correspondiente a este jueves 11 y viernes 12 de diciembre de 2025. El informe señala una marcada transición entre ambas jornadas, pasando de la inestabilidad con lluvias al retorno de un tiempo estable y con temperaturas en ascenso.

Jueves 11: Día de chaparrones y tormentas aisladas

La jornada de hoy se presentará con condiciones inestables durante todo el día. Por la mañana se esperan chaparrones, que evolucionarán a tormentas aisladas tanto en la tarde como en la noche. La probabilidad de precipitación para cada período se mantendrá entre un 10% y un 40%, por lo que se recomienda a la población salir preparada.

La temperatura máxima alcanzará los 30°C durante la tarde, con una mínima de 23°C por la mañana. El viento será moderado, con intensidades entre 13 y 22 km/h, soplando desde el este en la mañana y rotando al sur para el resto del día.

Viernes 12: Calma y notable aumento de la temperatura

Un cambio significativo llegará con la madrugada del viernes, dando inicio a una jornada completamente estable. Se pronostica un cielo entre ligeramente y algo nublado, sin probabilidad de lluvias en ningún momento del día.

El rasgo más destacado será el aumento térmico. Luego de una madrugada fresca con 20°C, la temperatura ascenderá rápidamente, registrando una máxima de 35°C durante la tarde. El viento será leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h, lo que acentuará la sensación de calor.