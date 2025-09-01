Choice Hotels International concretó un importante paso en su expansión global al inaugurar un hotel Radisson Blu de cinco estrellas en el complejo residencial Distrito Capitalinas Bariloche, tras una inversión de US$13 millones. Este desembarco marca la primera presencia de la cadena en Argentina, asociándose con el inversor cordobés Marcelo A. Roca, CEO de Capitalinas y propietario del hotel.

El flamante establecimiento se ubica a escasos metros de la orilla del lago Nahuel Huapi, en un entorno privilegiado de la Patagonia argentina. El proyecto forma parte del complejo Distrito Capitalinas Bariloche, que sigue el modelo del desarrollo homónimo en Córdoba, donde Marcelo Roca también tiene fuerte influencia a través de su constructora y su participación en obras públicas.

La llegada de Choice Hotels a Argentina responde a un plan de crecimiento agresivo en el segmento upscale (alta gama), con especial foco en América Latina y el Caribe. En esta región, la cadena cuenta con más de 180 hoteles y 25.000 habitaciones. Recientemente inauguró hoteles Radisson Blu en San Luis Potosí (México), Riviera (Panamá) y un Big Grand Hotel en Medellín (Colombia). Se esperan próximas aperturas en Calama (Chile) y Paramaribo (Surinam), además de la renovación por 20 años de su franquicia exclusiva en Brasil, donde operan 70 hoteles con más de 10.000 habitaciones.

A nivel global, Choice Hotels, que cotiza en Wall Street bajo el ticker CHH, reportó en el segundo trimestre de 2025 un crecimiento internacional destacado, con un aumento neto del 5% interanual en habitaciones internacionales y un incremento del 15% en aperturas. El hotel de Bariloche fue desarrollado a través de su subsidiaria Choice Hotels CALA (Caribe y América Latina), y se posiciona en el segmento upper upscale, con una propuesta que busca redefinir el lujo en la Patagonia.

Marcelo A. Roca expresó: "Estamos orgullosos de sumarnos a una de las marcas de Choice Hotels International, una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo, para presentar lo que sabemos será un hotel único en su tipo en Bariloche. Junto con OWN Hotels, nuestro operador, esperamos dar la bienvenida a nuestros huéspedes en el Radisson Blu Bariloche con un nuevo estándar de excelencia en el gran Parque Nahuel Huapi de nuestra Patagonia Argentina".

Por su parte, Ricardo Losada Revol, Vicepresidente Senior y Gerente General de la División Internacional de Choice Hotels, afirmó: "Choice Hotels proporciona al hotel Radisson Blu Bariloche una propuesta de valor que incluye acceso a nuestra red global de marketing y distribución de clase mundial y a nuestro exitoso sistema de franquiciados, contribuyendo al éxito de la operación". Además, agregó: "Estamos emocionados de ingresar a un nuevo país como Argentina, y como argentino, estoy entusiasmado de mostrar la marca Radisson Blu en un destino como la Patagonia, que ofrece numerosas opciones para amantes de la naturaleza, la nieve, la comida y el vino".

El hotel cuenta con 48 habitaciones y 32 suites exclusivas, que van desde los 86 hasta los 100 metros cuadrados, diseñadas con una estética sofisticada, amplios espacios y vistas abiertas al lago Nahuel Huapi. Entre sus servicios destacan dos restaurantes: Coolto, inspirado en la esencia patagónica, y Omakase, especializado en cocina asiática. También dispone del Michel Rolland Wine Bar, curado por el reconocido enólogo francés.

En materia de bienestar, el hotel ofrece el Lahuan Wellness Spa, el Cauquén Pool Bar, un gimnasio, espacios para yoga y meditación, además de salas de juegos para niños. Capitalinas Bariloche es un complejo de usos mixtos de alta gama que incluye 72 residencias de marca en sus módulos laterales, consolidando una propuesta de lujo integral en una de las zonas más exclusivas de la Patagonia.