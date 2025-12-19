El deporte tendrá un lugar destacado durante el próximo fin de semana en San Juan, con una agenda que se desarrollará entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre y que incluye actividades para distintas disciplinas y públicos.

Durante las tres jornadas habrá competencias de ciclismo en rutas y circuitos locales, encuentros de fútbol en distintas categorías, pruebas de running y presentaciones de patinaje artístico, entre otras propuestas deportivas que se desplegarán en diferentes puntos de la provincia.

Publicidad

Cronograma

Ciclismo

Vuelta a Jáchal: La 15° edición de la carrera amateur de ciclismo en ruta para Libres y Máster se celebrará desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre, a cuatro etapas y con contrarreloj individual incluida, y casi 200 participantes.

La 15° edición de la carrera amateur de ciclismo en ruta para Libres y Máster se celebrará desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre, a cuatro etapas y con contrarreloj individual incluida, y casi 200 participantes. Vuelta ‘Glorias del Ciclismo’: La continuidad del calendario sanjuanino de ruta que fiscaliza la Federación será este fin de semana con una competencia inédita. Glorias del ciclismo será el atractivo en Chimbas desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre.

La continuidad del calendario sanjuanino de ruta que fiscaliza la Federación será este fin de semana con una competencia inédita. Glorias del ciclismo será el atractivo en Chimbas desde el viernes 19 al domingo 21 de diciembre. Agrupación Provincial de Ciclismo de Libres y Máster : El siguiente encuentro de Libres y Máster será este sábado 20, desde las 15 horas, en el interior del Autódromo El Zonda, en Rivadavia.

: El siguiente encuentro de Libres y Máster será este sábado 20, desde las 15 horas, en el interior del Autódromo El Zonda, en Rivadavia. Newcom: Las finales de la Liga Senior se celebrarán hasta este viernes 19 de diciembre, desde las 10 y hasta las 20 , en el parquet del Velódromo Vicente Alejo Chancay. En total participarán más de 100 deportistas entre ambas ramas.

Running

Cielo Nocturno 2025: La inminente edición de la carrera se disputará este sábado 20, con concentración en El Pinar, Rivadavia. Las categorías serán Kids (largada a las 20:15), 6K (21:10 ) y 12K (21:15 ).

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol - Cuarta División: este domingo 21 a las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario se disputará la súperfinal entre Colón Junior (campeón Torneo Apertura) y Alianza (campeón Torneo Clausura). En Primera no corresponde disputarla porque Unión de Villa Krause se consagró campeón en ambos torneos.

este domingo 21 a las 15 en el estadio San Juan del Bicentenario se disputará la súperfinal entre Colón Junior (campeón Torneo Apertura) y Alianza (campeón Torneo Clausura). En Primera no corresponde disputarla porque Unión de Villa Krause se consagró campeón en ambos torneos. Liga Universitaria: Las finales de categoría A y B previstas para este sábado 20 por la tarde en el Bicentenario fueron suspendidas, debido a los hechos de violencia producidos el jueves 18 a la noche en El Palomar.

Patinaje Artístico

Este fin de semana habrá dos shows alusivos al cierre de año. Ambos están previstos para el domingo 21. El correspondiente a la Federación de Patinaje Artístico y Afines será a las 19 en el velódromo; mientras que el de la Federación Sanjuanina de Patín, desde las 20 (con la participación de los clubes Santo Domingo, Colón Junior y Sarmiento de Albardón) en el estadio Aldo Cantoni.