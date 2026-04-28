La provincia de Mendoza dio un nuevo paso en materia de conservación ambiental. A través de la Ley 9704, sancionada este 27 de abril de 2026, se amplió el listado de especies declaradas Monumento Natural Provincial, actualizando así la histórica Ley 6599. La medida incorpora nuevos animales que desde ahora contarán con mayor protección legal dentro del territorio mendocino.

La normativa no solo apunta a preservar a las especies en sí, sino también a sus hábitats naturales. Esto implica que cualquier intervención que afecte los ecosistemas donde viven quedará alcanzada por la ley. El objetivo central es frenar el deterioro ambiental que, en los últimos años, viene impactando sobre distintos ambientes de la provincia.

Este avance legislativo se da en un contexto de creciente preocupación científica. Diversas investigaciones vienen alertando sobre la fragilidad ambiental de Mendoza, donde la aridez, el avance de la actividad humana y los efectos del cambio climático ejercen una presión constante sobre la fauna. En varios casos, ya se observan señales claras de retroceso poblacional.

Qué cambia con la nueva legislación

La modificación del artículo 1 de la Ley 6599 introduce una actualización clave en el listado de especies protegidas. A los animales históricamente incluidos, como el cóndor, el guanaco o el pichiciego, se suman ahora nuevas especies que estaban bajo evaluación desde 2025.

Esta ampliación incorpora animales con distintos niveles de riesgo. Algunos se encuentran en peligro crítico de extinción, mientras que otros presentan una disminución sostenida en sus poblaciones dentro de Mendoza. Con este enfoque, la provincia busca fortalecer su marco legal no solo para resguardar especies emblemáticas, sino también aquellas menos visibles pero fundamentales para el equilibrio ecológico.

Las especies que se suman a la protección

Entre las nuevas incorporaciones aparece el piche, un armadillo catalogado como “casi amenazado”, afectado principalmente por la caza furtiva y la pérdida de hábitat.

También se suma el cardenal amarillo, una de las aves más perseguidas por el tráfico ilegal, y el siete cuchillos, cuya población local viene en descenso pese a no estar globalmente amenazado.

El águila coronada forma parte del listado debido a su baja densidad poblacional y a las amenazas constantes que enfrenta.

En un estado aún más crítico se encuentra la ranita del Pehuenche, incluida en el denominado “Plan Extinción Cero”, lo que evidencia la urgencia de su conservación.

Otro caso relevante es el de la lagartija del Nihuil, una especie endémica —única en el mundo— cuya supervivencia depende directamente de la protección de su ambiente natural.

A su vez, el gato andino, uno de los felinos más esquivos y menos estudiados, también fue incorporado debido a la fragmentación de sus poblaciones.

La lista se completa con el bagre otuno, una especie poco conocida pero clave para comprender los ecosistemas acuáticos locales. Su inclusión marca otro aspecto importante de la ley: la ampliación del enfoque de conservación hacia ambientes de agua.

Una apuesta por el equilibrio ecológico

Con la sanción de la Ley 9704, Mendoza refuerza su estrategia ambiental en un escenario cada vez más desafiante. La protección integral de especies y hábitats busca garantizar no solo la supervivencia de la fauna, sino también el equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en la región.

La actualización normativa representa un paso significativo en la política de conservación provincial, alineada con la necesidad de enfrentar el deterioro ambiental y preservar la biodiversidad para las futuras generaciones.