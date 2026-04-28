El precio internacional del petróleo volvió a escalar con fuerza y el barril de Brent superó los US$110 dólares, impulsado por la creciente incertidumbre en Medio Oriente y las dificultades en el suministro global. La suba refleja el nerviosismo de los mercados ante un conflicto que sigue sin una solución diplomática clara.

En las últimas jornadas, el Brent llegó a ubicarse entre los US$109 y US$111 dólares por barril, en niveles máximos de las últimas semanas, consolidando una tendencia alcista sostenida.

El principal factor detrás de esta escalada es la situación en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula gran parte del petróleo mundial. Las restricciones en esta vía clave y el riesgo de interrupciones en el suministro generaron presión inmediata sobre los precios.

Además, el conflicto entre potencias y la falta de avances en las negociaciones de paz mantienen un escenario de alta volatilidad. Analistas advierten que cualquier escalada adicional podría llevar el precio del crudo a niveles aún más elevados.

En este contexto, el Brent incluso alcanzó picos cercanos a los US$111,60, mientras que el crudo estadounidense también superó los 100 dólares, reflejando el impacto global del conflicto energético.

El encarecimiento del petróleo ya tiene efectos en cadena: presiona sobre la inflación, encarece el transporte y genera incertidumbre en los mercados financieros. A nivel global, organismos internacionales advierten que la crisis energética podría profundizarse si se prolonga el conflicto en la región.

Con este escenario, el precio del crudo seguirá atado a la evolución geopolítica. Mientras persistan las tensiones y las dudas sobre el abastecimiento, los mercados energéticos continuarán en estado de alerta.