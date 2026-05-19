El conflicto entre Estados Unidos e Irán podría ingresar en una nueva etapa diplomática luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que existe una “muy buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo de paz con el régimen iraní.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en medio de una fuerte tensión regional y tras conocerse que Washington decidió postergar un ataque militar previsto contra Irán para dar lugar a nuevas negociaciones indirectas.

Según trascendió, la decisión de frenar temporalmente la ofensiva se tomó luego de la intervención diplomática de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, cuyos líderes solicitaron más tiempo para intentar alcanzar un entendimiento entre ambas partes.

En paralelo, Pakistán apareció como un actor clave en la mediación. Autoridades de ese país trasladaron a Estados Unidos una nueva propuesta iraní para intentar destrabar el conflicto, que gira principalmente alrededor del programa nuclear de Teherán y el control estratégico del estrecho de Ormuz.

De acuerdo a versiones publicadas por medios internacionales, la propuesta iraní incluiría limitaciones parciales al enriquecimiento de uranio, mecanismos de supervisión internacional y medidas para garantizar la reapertura del corredor marítimo por donde circula gran parte del petróleo mundial.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses advirtieron que la oferta todavía es considerada insuficiente y que persisten diferencias importantes entre las exigencias de Washington y las condiciones planteadas por Teherán.

Mientras tanto, el conflicto sigue generando preocupación global por el impacto económico y geopolítico que podría provocar una escalada militar en Medio Oriente. En las últimas horas, los mercados reaccionaron con cautela y el precio internacional del petróleo mostró oscilaciones tras las declaraciones de Trump y la expectativa de un posible avance diplomático.

A pesar del tono optimista del presidente estadounidense, desde distintos sectores internacionales consideran que las negociaciones continúan siendo frágiles y complejas, especialmente después de semanas de enfrentamientos, amenazas y ataques cruzados en la región.