El Teatro del Bicentenario recibe "Bodas de Sangre" en una versión de danza teatro y flamenco

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte anunció la presentación de "Bodas de Sangre", una obra de danza teatro que reinterpreta el universo de Federico García Lorca. La función se realizará el viernes 22 de mayo a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La entrada general tiene un valor de $25.000.

La puesta toma como eje la historia de la Novia, situada entre el deber y un amor que no ha podido olvidar. El relato avanza en un entorno donde el honor y el destino marcan el curso de los acontecimientos. La obra incluye las figuras de la Madre, atravesada por la pérdida y la memoria, y la Muerte, presentada como una presencia que guía el destino.

El encuentro prohibido entre los amantes desencadena la fuga y la tragedia. En el bosque, territorio simbólico, el destino se cumple bajo la presencia de la Luna. La propuesta escénica transforma el lenguaje de Lorca mediante el cuerpo como protagonista: el zapateo marca el pulso, el silencio opera como interrupción y el movimiento expone aquello que las palabras no alcanzan a decir.

Las entradas se encuentran disponibles en boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y sábados de 9:30 a 14:00. También se adquieren de manera online a través de TuEntrada. La producción informó que hay descuentos disponibles únicamente en boletería: un 20% de descuento con el programa Ticket Ya para compras hasta 72 horas antes del evento, un 50% para jóvenes de 13 a 24 años con DNI mediante el Ticket Joven, y un 20% para jubilados con DNI y recibo de haberes o carnet PAMI, con un límite de dos entradas por persona.