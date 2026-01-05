El reconocido músico Andrés Ciro Martínez, conocido por su trayectoria al frente de Los Piojos y su proyecto solista Ciro y Los Persas, sería pareja de la bajista de su banda, Luciana Valdés, también conocida artísticamente como Luli Bass, según reveló la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show de El Trece.

El cantante estaría en pareja con su bajista. Foto: captura de video / El Trece.

Valdés, de 35 años, se desempeña como bajista en la formación actual del grupo, y en los últimos meses ha ganado visibilidad no solo por su papel musical sino también por su relación con Martínez, que, de acuerdo con el relato difundido, llevaría alrededor de un año.

La información indica que el vínculo entre ambos habría surgido mientras compartían la dinámica de banda y giras, cuando Ciro comenzó a mostrar gestos de atención hacia Luli Bass, lo que habría derivado en una relación sentimental que se mantendría de manera reservada.

Iglesias agregó detalles sobre el contexto personal de la bajista, señalando que Valdés estuvo casada anteriormente con un músico baterista de otra banda, aunque actualmente se habría distanciado de esa relación.

Hasta el momento ni Ciro Martínez ni Luciana Valdés se han expresado públicamente sobre las versiones del romance, y la noticia circula principalmente por los comentarios del ciclo de espectáculos, que también subrayaron que al cantante le cuesta blanquear sus vínculos personales.

Este tipo de rumores y revelaciones suele generar repercusión en el ambiente musical argentino, especialmente cuando involucra a artistas de larga trayectoria y figuras del rock nacional como Ciro, cuya vida personal y profesional sigue siendo objeto de atención mediática.