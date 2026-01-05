Ciro Martínez de novio con la bajista de Los Piojos: los detalles del romance

El mundo del rock nacional ha sido sorprendido por una nueva historia de amor que involucra a uno de sus máximos referentes. Fernanda Iglesias dio a conocer en Puro Show que Andrés Ciro Martínez, el líder de Los Piojos de casi 60 años, está en pareja con la bajista de su banda, Luciana Valdés, artísticamente conocida como Luli Bass. Sobre la apariencia de la joven de 35 años, la periodista deslizó: “No es modelo, pero podría serlo”.

El vínculo se habría gestado tras el regreso de la histórica agrupación después de 15 años de separación, momento en el cual el bajista original fue desplazado y Luli se incorporó por impulso del propio Ciro. Según la información brindada, Martínez comenzó a brindarle un trato afectuoso y cercano que derivó en un romance consolidado lejos de la prensa. Respecto al tiempo que llevan como pareja, Iglesias aseguró: “Más o menos hace un año que están juntos”.

La bajista estuvo casada anteriormente con Heber, el baterista de Ratones Paranoicos, con quien comparte dos hijos. Fue el propio exmarido quien, al ser consultado, aclaró la situación actual de su relación con Luciana: “no existe ningún conflicto entre ellos y que mantienen un buen vínculo”. De esta manera, el líder de Los Piojos y la instrumentista, reconocida por su característico bajo y uñas verdes, inician una etapa que combina la música con su vida sentimental.