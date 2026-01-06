Ciro Martínez y Luli Bass: confirman el romance entre el músico y la bajista

El mundo del rock nacional se vio sacudido este 5 de enero de 2026 por la primicia brindada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde se confirmó que Andrés Ciro Martínez se encuentra en pareja con su bajista, Luciana Valdés, conocida en el ambiente como Luli Bass.

El líder de Los Piojos y Ciro y los Persas, quien recientemente brindó un show para más de cinco mil hinchas en Qatar, habría iniciado este romance en medio de una transición polémica dentro de su mítica banda.

Según detalló Iglesias, la relación coincide con el regreso de Los Piojos tras 15 años, marcado por el desplazamiento del bajista original. Respecto a la identidad de la nueva pareja del cantante, la panelista declaró: “Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista, que se llama Luciana Valdés, tiene 35 años, pero es conocida como Luli Bass”.

Además, destacó el estilo de la música: “Cuando ayer dije ‘Luli Bass’ en mi casa, mi hijo saltó de emoción. Me dijo ‘es divina, la amo’ y miren lo que es su onda. Toca un bajo verde, con cuerdas verdes y con las uñas verdes”.

La cronista profundizó en el trasfondo de la incorporación de Valdés al grupo y el fin de su matrimonio previo con el baterista Heber Vicente: “Hay una pequeña polémica con esto: cuando se vuelven a juntar Los Piojos después de 15 años, no le avisan al bajista y lo limpian, nadie entendía por qué. Pero no lo consultaban, no lo llamaron, no le preguntaron nada. El bajista se termina alejando y después Ciro la mete a Luli como bajista. Ella estaba casada, pero Ciro ya la tenía y la empieza a tratar muy bien, y ella se enamora, deja a su marido y hoy están juntos”.

Sobre la situación actual con el exesposo de la bajista, Iglesias añadió: “Estaba casada con el baterista Heber Vicente. Yo recién hablé con Heber y le pregunté ‘¿Ustedes tienen algún conflicto?’. Me dijo ‘Está todo bien, me llevo muy bien con ella’. Como que por ahí Heber había quedado un poco triste por esto, pero me aseguró que no. Lo que sí ella se fue de la casa”. Ante la noticia, su compañero Pampito Perelló manifestó: “Que sean muy felices, obviamente”.

Finalmente, el debate se centró en la reserva de Martínez para oficializar sus noviazgos. Matías Vázquez indagó: “Es verdad que a Ciro le cuesta mucho blanquear sus relaciones, ¿No sabes por qué?”. Ante esto, Fernanda Iglesias fue tajante: “Le cuesta muchísimo blanquear sus vínculos porque él es muy mujeriego, es muy pirata”.