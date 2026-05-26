Las cucarachas son una de las plagas domésticas más difíciles de combatir, pero existen alternativas naturales que pueden ayudar a mantenerlas alejadas sin recurrir constantemente a insecticidas químicos. Diversos especialistas en jardinería y control ambiental coinciden en que algunas plantas aromáticas poseen compuestos capaces de repeler insectos gracias a sus intensos aromas y aceites esenciales.

Entre las más recomendadas aparece la lavanda, conocida por su fragancia agradable para las personas pero molesta para insectos como mosquitos, polillas y cucarachas. Expertos señalan que sus aceites esenciales interfieren en la capacidad olfativa de estos insectos, dificultando que se acerquen a determinadas zonas de la casa.

Otra de las plantas destacadas es la albahaca, muy utilizada en cocinas y balcones. Sus hojas contienen compuestos naturales que alteran el sistema sensorial de los insectos y ayudan a mantener alejadas a las cucarachas, especialmente si se coloca cerca de puertas o ventanas.

El romero también integra la lista de repelentes naturales más populares. Además de su uso culinario, desprende un aroma intenso que resulta desagradable para distintos insectos. En algunos casos incluso recomiendan utilizar ramas frescas en rincones húmedos o cerca de desagües para potenciar su efecto.

A estas opciones se suman otras especies como citronela, menta, laurel y geranio. Todas ellas liberan aceites esenciales o compuestos aromáticos que actúan como barrera natural contra cucarachas y otros insectos domésticos. La citronela, por ejemplo, es especialmente conocida por su efecto repelente, mientras que el laurel suele utilizarse en cajones, alacenas y rincones oscuros donde suelen esconderse estos insectos.

Sin embargo, especialistas y usuarios coinciden en que estas plantas funcionan principalmente como complemento preventivo y no como solución definitiva ante una infestación severa. En foros y comunidades online, muchas personas remarcan que la limpieza profunda, el sellado de grietas y, en casos extremos, la fumigación profesional siguen siendo fundamentales para eliminar por completo la plaga.