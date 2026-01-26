Colapinto causó la primera bandera roja de la F1 2026 pero terminó cuarto en Barcelona

La actividad de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026 comenzó en el Circuit de Barcelona-Catalunya con las pruebas de pretemporada. Franco Colapinto fue uno de los protagonistas iniciales al salir a pista con el semáforo en verde, aunque a las dos horas de actividad su Alpine A526 tuvo un inconveniente técnico que lo obligó a frenar.

Este suceso generó la primera bandera roja de los ensayos, pero el piloto argentino logró retomar la marcha para llevar el auto al garaje de Alpine sin mayores consecuencias, mientras el equipo mantuvo en reserva el origen de la falla.

A pesar del contratiempo, Colapinto finalizó en el cuarto lugar tras completar 15 vueltas con un tiempo de 1m24s277. Por encima de él en la tabla de posiciones se ubicaron Isack Hadjar con el Red Bull RB22 (1m20s300), Andrea Kimi Antonelli con Mercedes (1m22s352) y Liam Lawson con Racing Bulls (1m23s113).

La jornada también registró una segunda bandera roja provocada por Gabriel Bortoleto y su Audi, un incidente que resultó de mayor consideración que el del argentino.

Estos primeros kilómetros en pista son fundamentales para la recolección de datos técnicos previo al inicio del campeonato en el Gran Premio de Australia previsto para marzo.