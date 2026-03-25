Colapinto eligió entre Emilia Mernes y Tini Stoessel tras el escándalo

Franco Colapinto, quien actualmente compite con la escudería Alpine, captó la atención mediática mientras se dirigía al circuito de Suzuka para la tercera fecha del calendario 2026 de Fórmula 1.

Fiel a su estilo de mantenerse atento a lo que ocurre en la farándula argentina, el piloto compartió una story en Instagram mirando un video de Martín Cirio sobre el escándalo que involucra a Emilia Mernes, Tini Stoessel y Maria Becerra. En dicha publicación, el deportista escribió que corto se me va a hacer el viaje a Japón!!!!, evidenciando su interés por los temas que mueven las redes sociales.

A pesar de que Colapinto decidió finalmente borrar la imagen para intentar mantenerse al margen, el contenido ya había circulado ampliamente y fue registrado por sus seguidores y diversos medios digitales.

Este tipo de gestos ya son conocidos en el piloto, recordando situaciones anteriores como cuando compartió una foto con una canción de Wanda Nara de fondo durante el conflicto con la China Suárez, justo después de que se conociera la foto del tatuaje del número 43 de la actriz. Este nuevo episodio ocurre en medio de la confirmación de su romance explosivo con Maia Reficco, quien lo habría acompañado en esta travesía al continente asiático.