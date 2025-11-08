La supuesta "guerra" entre Emilia Mernes y Tini Stoessel parece seguir "al rojo vivo" y está lejos de resolverse. La situación se hizo más evidente durante la reciente entrega de los 40 Music Awards.

Emilia Mernes subió al escenario para recibir el premio por su canción "BlackOut". En un gesto que sorprendió a los presentes y a su audiencia, la artista decidió dedicar el galardón a sus colegas con quienes comparte la canción: Nicki Nicole y Tini.

En su discurso, Mernes expresó su agradecimiento: "Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a mis compañeras con quienes hice esta canción tan linda. Quiero pedir un fuerte aplauso para Nicki y para Tini. Me encanta que seamos cada vez más mujeres, más argentinas, y que se reconozca nuestro trabajo".

El gesto de Emilia generó una repercusión inmediata. Nicki Nicole respondió con cariño en sus redes, escribiendo: "Princesa, más que merecido ese premio y todos tus logros. Te adoro". Sin embargo, la reacción de Tini Stoessel fue de completo silencio, un hecho que no pasó desapercibido.

Las especulaciones sobre el distanciamiento entre las cantantes crecen y se reavivan. La interna entre Tini y Emilia se conoció luego de que el periodista Gustavo Méndez hablara del tema en el streaming Love/st y dejara entrever que la relación se habría "enfriado".

Méndez había revelado que el conflicto podría estar relacionado con los staffs de baile: “Había unos bailarines que formaban parte del staff de Tini y se fueron de gira con Emilia. Después de eso, los convocaron al casting de Futttura y no quedaron”.

Además, los rumores de distanciamiento se alimentaron con la noticia de que Emilia no participará en Futttura, el nuevo show de Stoessel, mientras que Nicki Nicole sí fue convocada.