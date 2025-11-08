Mauro Icardi deberá pagar $3.600.000 antes de salir de Argentina

Mauro Icardi, en medio de sus compromisos deportivos y familiares, atraviesa un momento particular. Se ha confirmado que el delantero del Galatasaray viajará a la Argentina el próximo 11 de noviembre con el objetivo de reencontrarse con las hijas fruto de su relación con Wanda Nara.

No obstante, se ha revelado que antes de retornar a Turquía, Icardi tiene pendiente el pago de una importante deuda que asciende a más de 3.600.000 pesos.

Según detalló Angie Balbiani en Puro Show (eltrece), este monto corresponde a los honorarios adeudados a la psicóloga de una de las niñas. La panelista explicó que Icardi y Wanda Nara tienen divididos los gastos de las chicas.

El pago de estos servicios profesionales, que están vinculados con la salud mental de las menores, forma parte de las responsabilidades compartidas entre ambos padres. Por esta razón, el jugador deberá cumplir con esa obligación económica antes de poder abandonar el país.