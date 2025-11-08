Policiales > En Chimbas
Siete ladrones fueron detenidos por el robo a una casa
Personal de la casilla barrio Parque Independencia le informó a DIARIO HUARPE sobre un robo a un domicilio en el Barrio Centinela 3, en Sarmiento antes de Saavedra, desencadenó una investigación policial que culminó con el traslado de siete personas.
El hecho comenzó con un llamado al 911 alertando que varios sujetos habían ingresado a una vivienda, violentando la puerta delantera de ingreso, y sustrayendo una serie de objetos.
Entre los elementos robados se encontraban:
- Una netbook marca Sony Vaio.
- Una impresora marca Brother HL 1200.
- Una bicicleta rodado 29 de color rosado marca Cool.
- Una bicicleta rodado 29 marca SLP de color negro con azul.
- Un frasco con alhajas.
- Una mochila de color marrón con gris, marca Quiksilver, con documentación varia.
- Un bolso de entrenamiento de vóley.
Al arribar al lugar, personal de la casilla Barrio Independencia fue informado por un vecino de que los sujetos se habrían dirigido hacia la Villa El Salvador. Durante las recorridas realizadas, se observó a seis sujetos de sexo masculino en calle Catamarca antes de calle Chubut.
Al detectar la presencia policial, los sujetos se dieron a la huida, e ingresó uno de ellos al domicilio de calle Catamarca 144 norte. El personal policial procedió a entrevistar al señor Cerdera Pablo, quien salió con una actitud alterada e informó que él no había robado nada.
Luego de varios minutos, Cerdera autorizó el ingreso al domicilio. Allí se pudo constatar que en el fondo se encontraban dos bicicletas rodado 29. Además, en el interior del domicilio, se hallaron la netbook Sony antes mencionada, unos auriculares, unas zapatillas y una impresora.
Se dio conocimiento a la UFI de Flagrancia, haciéndose presente el Ayudante Fiscal Montaña Francisco. El Ayudante Fiscal informó de lo sucedido al fiscal de turno, Bonomo Fernando, quien determinó que el caso no encuadraba en flagrancia debido a que no había un autor del hecho identificado.
Al ingresar al domicilio del señor Cerdera, se encontraban siete personas más, siendo cinco masculinos y dos femeninos. Estas siete personas fueron trasladadas a la Comisaría 17 para las investigaciones correspondientes. Las personas quedaron vinculadas a un expediente contravencional y al legajo por robo agravado por escalamiento.
Algunos de los objetos recuperados: