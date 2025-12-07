Franco Colapinto largará desde el último lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi, la carrera que este domingo definirá al campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El piloto argentino no logró una clasificación favorable y partirá 20º en el circuito de Yas Marina, mientras que Max Verstappen se aseguró la pole position.

La competencia, pactada a 58 vueltas, comenzará a las 10 horas de Argentina y será transmitida por Disney+ y Fox Sports para Latinoamérica. También podrá verse por F1TV y por las señales internacionales habituales: BandSports en Brasil, DAZN en España, ESPN Deportes en Estados Unidos, Sky Italia y Sky Sports en el Reino Unido.

Colapinto analizó su rendimiento tras la jornada clasificatoria y explicó que los problemas de agarre condicionaron su desempeño. “Hice dos track limits similares. No tenía grip atrás. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”, señaló en diálogo con ESPN.

En la lucha por el título, la definición tendrá como protagonistas a Lando Norris, Oscar Piastri y a Verstappen, quien buscará su quinto campeonato. El británico de McLaren llega con ventaja en el campeonato, aunque el neerlandés logró la pole y parte con un rendimiento sólido. Piastri, más relegado en la tabla, mantiene sus chances matemáticas.

El GP de Abu Dhabi volverá a disputarse en su trazado de 5.281 metros, que cuenta con dos zonas de DRS, 16 curvas y dos rectas principales. La vuelta rápida en carrera pertenece a Kevin Magnussen, registrada en 2024, con 1:25.637. En la edición pasada, la victoria quedó en manos de Lando Norris.

Como es tradición en el cierre de cada temporada, los 20 pilotos posaron para la foto oficial en la recta principal del circuito. Luego de la sesión clasificatoria, la grilla quedó encabezada por Verstappen, seguido por los McLaren, y cerrada por Colapinto.

Con todos los ingredientes de una definición ajustada, el Gran Premio de Abu Dhabi marcará el final del calendario 2025, con un título todavía abierto y el piloto argentino buscando avanzar desde el fondo para cerrar su año deportivo.

Así se largará el GP de Abu Dhabi: