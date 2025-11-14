Colectivo y auto chocaron en Maipú y América del Sur: tres heridos leves

Un accidente de tránsito entre un colectivo de la línea 301 y un automóvil Volkswagen Suran se registró esta mañana en la intersección de las calles Maipú y América del Sur, en el centro de Capital. El siniestro, ocurrido alrededor de las 09.00 horas, resultó en tres personas con lesiones leves y requirió la asistencia de servicios de emergencia en el lugar.

De acuerdo con los informes preliminares, la unidad del transporte público circulaba con pasajeros de este a oeste por la calle Maipú, mientras que el vehículo particular, conducido por una mujer, se desplazaba de norte a sur por América del Sur. Las primeras indagaciones indican que el colectivo contaba con el paso reglamentario en el momento de la colisión.

Como consecuencia del impacto, tres personas que se encontraban en el interior del colectivo resultaron con heridas leves. Paralelamente, la conductora del automóvil fue atendida en el sitio por personal médico, quienes verificaron su estado.

El hecho provocó una interrupción temporal en el tránsito de la zona, mientras se realizaban las tareas de asistencia y se procedió con el levantamiento de los vehículos para restablecer la normalidad de la circulación. Las causas precisas del accidente se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.