La Liga Sanjuanina de Fútbol no da respiro y este sábado la calle Sargento Cabral fue una fiesta. Colón Junior goleó 3 a 0 a Juventud Zondina, en un encuentro donde el local fue superior de principio a fin.

Los gritos de la tarde para el conjunto Merengue llegaron a través de Leo Trozzi y un doblete de Ivo Pohmajevic, quienes sentenciaron la historia para que el equipo de Capital llegue a las 22 unidades.

Con este resultado, el equipo que dirige Daniel Navas alcanzó en la cima a San Lorenzo de Ullum, con 22 puntos, aunque los ulluneros cuentan con un partido menos. La pelea arriba está al rojo vivo, ya que Desamparados y Unión acechan con 21 puntos.

El resto de los resultados del sábado

En cancha de Juventud Unida, Atlético Alianza se hizo fuerte fuera de casa y derrotó 3-1 a Atlético Minero. Por su parte, Carpintería dio el golpe en Alto de Sierra al vencer a López Peláez por 2-1. Además, Atlético Marquesado y Sportivo 9 de Julio igualaron 4-4.

Cómo sigue la fecha

Este domingo 12 de abril se completará el capítulo liguero con duelos clave para la tabla de posiciones. La actividad comenzará a las 14:30 con la Cuarta, mientras que la Primera saltará a la cancha a las 17:00.

Los partidos del domingo:

Villa Ibáñez vs. Desamparados (Estadio Villa Ibáñez)

Sarmiento vs. Rivadavia (Estadio Sarmiento)

Trinidad vs. Peñarol (Estadio Trinidad)

Defensores de Argentinos vs. Unión (Cancha de Peñarol)

Atenas vs. San Lorenzo de Ullum (Estadio Atenas)