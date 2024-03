Al momento de decorar un dormitorio, la elección del color es crucial para crear un ambiente relajante y propicio para el descanso. De acuerdo a expertos en diseño de interiores, ciertos colores pueden afectar negativamente la sensación de calma y bienestar en este espacio tan importante de la casa.

Según la estilista Mar Gausachs, el color va más allá de lo estético, ya que tiene un impacto significativo en nuestro estado de ánimo. Por esta razón, es crucial saber cómo manejarlo y elegir el más adecuado según su aplicación. En particular, el dormitorio es un espacio sagrado destinado al descanso y la relajación, donde el bienestar es prioritario sobre la estética o las tendencias. Por lo tanto, debe ser cálido, acogedor y, sobre todo, su decoración debe inspirar paz. Estos son los objetivos fundamentales que Mar Gausachs tiene en mente al decorar un dormitorio.

Publicidad

La profesional comentó cuáles son los colores que nunca pondría en él. Mar no solo lo ha dicho, sino que explicó por qué de esas decisiones. También, contó cuál es el color fetiche de sus proyectos y las razones de esa preferencia.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

No a un dormitorio en color naranja

"El color que nunca pondría en un dormitorio es el naranja por mucha tendencia que pueda llegar a ser en algún momento. Aunque es cálido, es un color que altera".

No al amarillo para el dormitorio

"Lo mismo me ocurre con el color amarillo, en cualquiera de sus tonalidades. No me gusta para decorar un dormitorio. Es un color inquietante y no lo veo apropiado".

No a un dormitorio en marrón

"Otro de los colores que no pondría nunca en un dormitorio es el marrón porque hace el mismo efecto que el rojo, es decir, provoca una excitación en el cerebro. Quién se atreva a ponerlo tiene que tener en cuenta dos cosas: que el dormitorio sea muy luminoso y que, aunque el marrón es un color despierto, lo cierto es que apaga y entristece. ¡Es deprimente!".

Publicidad

No al morado para un dormitorio

"¡Ojo al color morado en el dormitorio, ya sea de adulto, juvenil o infantil! Hay estudios sobre el color que acreditan que el color morado produce alteraciones del sueño, e incluso, pesadillas. Como el marrón, hace el mismo efecto que el rojo en el cerebro y transmite una sensación de alerta. Motivo más que suficiente para descartarlo en el dormitorio".

Sí rotundo al color arena en el dormitorio

"El color que recomiendo cien por cien y que pongo en mis proyectos es el color arena en las paredes. Ya solamente con poner la pared del cabezal me gusta mucho. Es un color neutro que encaja con cualquier estilo y colores del resto de la estancia. Me parece fabuloso la paz que transmite este dormitorio".

Sí a los beige tipo arcilla en los dormitorios

"Y para darle una vuelta más allá de la pintura, recomiendo revestir la pared del cabecero del dormitorio en un acabado de arcilla, súper tendencia. Consigues dar textura sin tener que recurrir al papel pintado. ¿Un truco? En el resto de paredes, elijo el mismo tono rebajado para darle luz".

Sí a colores tendencia en complementos

"En líneas generales, prefiero el bienestar en el dormitorio a la estética o la tendencia. Si me apoyo en la tendencia es a la hora de elegir los textiles o complementos. Por ejemplo, si se lleva el amarillo o el mostaza, lo utilizo en la ropa de cama, en los cojines, en cestos de fibra... pero nunca en paredes marcadas".

En resumen, profesionales en diseño de interiores sugieren optar por tonos suaves y relajantes, como los azules suaves, verdes claros, o tonos neutros como el beige o el gris claro. Estos colores suelen promover la sensación de tranquilidad y armonía, contribuyendo a un mejor descanso y bienestar general.

Al decorar un dormitorio, es importante evitar el uso de colores que puedan interferir con la sensación de calma y relajación que se busca en este espacio. Optar por tonos suaves y relajantes puede contribuir a crear un ambiente propicio para el descanso y el bienestar.