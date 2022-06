Comenzó el Operativo invierno para asistir a los sanjuaninos sin techo

El invierno sanjuanino puede ser a veces muy duro. Principalmente, si no se cuenta con un techo para protegerse de las heladas y vientos polares. Es por esa razón, que desde la Dirección de Emergencia Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, lanzaron como todos los años el Operativo invierno.

El mismo consiste en la entrega de un kit de abrigo para que las personas que, por uno u otro motivo, se encuentran en situación de calle no sufran las inclemencias del tiempo. El mismo cuenta con vestimenta y calzado, todo dentro de una mochila para que los sanjuaninos sin hogar pueden guardarlo y movilizarse con él.

“El kit es muy completo. Incluye una campera, buzo, pantalones, zapatillas, un gorro de lana, una bufanda y guantes. El mismo viene con una mochila de gran tamaño para que también puedan guardar las zapatillas y llevarlo de forma cómoda”, contó Sergio Pelaitay, director de Emergencia Social a DIARIO HAURPE.

Los mismos trabajadores de Emergencia Social son quienes se reúnen con los destinatarios del kit y les toman las medidas de los talles. Luego, en una segunda visita, se hace entrega de la mochila con las prendas. Y, en caso de ser necesario, algún otro elemento que casi siempre es mercadería.

“Este modo de trabajo nos ha dado resultados. En los últimos meses, con el censo, hemos tenido casi contacto permanente. Se dejan ayudar y ya hay una relación de confianza con todos los que atraviesan esta situación y nos esperan casi todas las semanas”, destaca el director. Además, agrega que estas visitas no solo son para la entrega de elementos, sino también para atención. “En algunos casos, esta gente tiene problemas de salud y gestionamos la asistencia médica o de algún otro tipo que necesiten”.

El refugio Papa Francisco es otro de los destinados a las personas sin hogar. Foto: Gentileza

El kit está pensado para todas las personas que viven en la calle, puesto que no todas ellas pueden acceder a una de las 31 plazas con las que cuenta el refugio Hogar María Teresa de Calcuta de forma diaria. En algunos casos, muchos de estos sanjuaninos no acuden al refugio por no movilizarse desde donde se encuentran o simplemente por voluntad de no hacerlo.

“Diariamente, tenemos las camas del refugio ocupadas. Y si hace falta, contamos algunas más del anexo en caso de ser necesario. Buscamos no dejarlos afuera y darles contención, siempre y cuando acaten las reglas del refugio”, aclaró Pelaitay.

Actualmente, en San Juan hay 52 personas sin hogar, según el Gobierno, y por primera vez en la historia de los censos fueron tenidas en cuenta a la hora del conteo.

"Con los datos recabados buscamos que las personas en situación de calle puedan revertir su situación haciendo uso de los recursos que ofrece el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social según las características de cada caso particular", señaló a DIARIO HUARPE, Daniela Reta, asistente social perteneciente al ministerio y encargada de realizar el censo a los sanjuaninos sin techo. "Como hace tiempo venimos trabajando, los hombres mayores hasta los 60 años tienen el refugio Papa Francisco y las mujeres y niños en esa situación tienen la Residencia Aurora", agregó.